«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Ноября
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.67 KZT
  • €1 = 433.83 KZT
  • 1 RUB = 6.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:17

Просмотров: 242

Мангистауские каратисты взяли три «бронзы» на чемпионате мира

XI молодежный чемпион мира по каратэ WKF прошёл в Сантьяго (Чили) среди кадетов, юниоров и молодежи, и принес в копилку мангистауских спортсменов три бронзовые награды. Результатами поделился Максим Миримов, тренер спортивной детско-юношеской школы по каратэ-до Мангистауской области.

Призеры сборной Казахстана на XI молодежном чемпионате мира по каратэ WKF в Сантьяго
Молодежный чемпионат мира по каратэ WKF 2019 завершился 27 октября в Сантьяго (Чили). Участниками первенства стали более 1500 каратистов из 96 стран. Наш регион представили четыре спортсмена.

Первой награды бронзового отлива удостоился Рауан Амантайулы в разделе «ката» в возрастной категории 14-15 лет.

За всю историю казахстанского каратэ, как отметил личный тренер спортсмена Максим Миримов, еще не было призеров чемпионатов мира именно в разделе «ката».

Тренируется 15-летний Рауан Амантайулы у Максима Миримова в спортивном комплексе «Волна» с семи лет. По словам тренера, спортсмен очень перспективен и в дальнейшем, по его мнению, достойно представит нашу страну на мировой арене.

Мангистауские каратисты взяли три «бронзы» на чемпионате мира

Рауан Амантайулы с бронзовой наградой


Очередную бронзовую медаль завоевал представитель Мунайлинского района Айдос Мухат в разделе «кумите» (до 63 килограммов) 14-15 лет. Тренируют спортсмена Султан Райм и Айбек Торебаев.

Мангистауские каратисты взяли три «бронзы» на чемпионате мира

Обладатель бронзовой медали Айдос Мухат


Третья «бронза» оказалась в руках жанаозенского каратиста Еркинбека Байтореева (до 60 килограммов) 18-21 год. Он начинал тренироваться у Мираса Шамова и Лауры Айтжановой. Четыре года назад Еркинбек переехал в Актау и в течение этого времени тренируется под руководством Парвиза Мансурова и Ержана Кожаева. В 2017 году Еркинбек завоевал звание чемпиона мира на Тенерифе.

Мангистауские каратисты взяли три «бронзы» на чемпионате мира

Удостоившийся «бронзы» Еркинбек Байтореев


- Наши ребята показали действительно отличные результаты. Особая благодарность за поддержку и финансирование поездки областному управлению физической культуры и спорта, а также директору СДЮСШ по каратэ-до Парвизу Мансурову, - поделился Максим Миримов.





Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Orion (Посетители) Сегодня, 10:19
bravo
Просто молодцы.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика