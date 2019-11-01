Мангистауские каратисты взяли три «бронзы» на чемпионате мира

Рауан Амантайулы с бронзовой наградой

Обладатель бронзовой медали Айдос Мухат

Удостоившийся «бронзы» Еркинбек Байтореев

- Наши ребята показали действительно отличные результаты. Особая благодарность за поддержку и финансирование поездки областному управлению физической культуры и спорта, а также директору СДЮСШ по каратэ-до Парвизу Мансурову, - поделился Максим Миримов.

Молодежный чемпионат мира по каратэ WKF 2019 завершился 27 октября в Сантьяго (Чили). Участниками первенства стали более 1500 каратистов из 96 стран. Наш регион представили четыре спортсмена.Первой награды бронзового отлива удостоился Рауан Амантайулы в разделе «ката» в возрастной категории 14-15 лет.За всю историю казахстанского каратэ, как отметил личный тренер спортсмена Максим Миримов, еще не было призеров чемпионатов мира именно в разделе «ката».Тренируется 15-летний Рауан Амантайулы у Максима Миримова в спортивном комплексе «Волна» с семи лет. По словам тренера, спортсмен очень перспективен и в дальнейшем, по его мнению, достойно представит нашу страну на мировой арене.Очередную бронзовую медаль завоевал представитель Мунайлинского района Айдос Мухат в разделе «кумите» (до 63 килограммов) 14-15 лет. Тренируют спортсмена Султан Райм и Айбек Торебаев.Третья «бронза» оказалась в руках жанаозенского каратиста Еркинбека Байтореева (до 60 килограммов) 18-21 год. Он начинал тренироваться у Мираса Шамова и Лауры Айтжановой. Четыре года назад Еркинбек переехал в Актау и в течение этого времени тренируется под руководством Парвиза Мансурова и Ержана Кожаева. В 2017 году Еркинбек завоевал звание чемпиона мира на Тенерифе.