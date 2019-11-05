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ЛАДА.kz » Спорт

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:43

Просмотров: 495

Болельщики встретили ФК «Каспий» в аэропорту

Серебряных призёров Первенства РК по футболу в аэропорту встретили болельщики, представители акимата и спорта региона. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

ФК «Каспий». Фото пресс-службы
Футболисты клуба «Каспий» обеспечили себе выход в Премьер-лигу после победы с футбольным клубом «Шахтёр- Булат» в Темиртау.

- Во-первых, хочу поблагодарить всех болельщиков ФК «Каспий». Мы вместе сделали историю, оставили свой след, и это огромный успех. Наш коллектив вложил огромные силы в эту победу, но, главное, это успех наших футболистов и тренерского штаба, а также руководства города и области. Я дал слово, что Высшая лига будет, и сдержал слово. Думаю, что к следующему году мы подготовили хорошую команду, которая будет достойно представлять Актау и Мангистау в Премьер-Лиге Казахстана. Надеемся и на дальнейшую поддержку болельщиков и руководства региона. Это не максимальный уровень команды. Мы можем ещё больше, – поделился Сава Ковачевич, главный тренер ФК «Каспий».

Болельщики встретили ФК «Каспий» в аэропорту


Стоит отметить, что болельщики, пользуясь случаем, попросили у заместителя акима Мангистауской области новый стадион. Каныбек Жумашев отметил, что руководство области рассмотрит этот вопрос в следующем году.

Болельщики встретили ФК «Каспий» в аэропорту



Напомним, футболисты ФК «Каспий» впервые за 18 лет вышли в Премьер-лигу.



Болельщики встретили ФК «Каспий» в аэропорту
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Комментарии ( 2 )

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hapiness (Посетители) Сегодня, 14:59
Пусть завидует другие города! Такая встреча должна вдохновить любого участника любого мероприятия. Особенно надеюсь что футболисты снова и снова захотят таких встреч и приложат все усилия для этого.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Aktauskii
  • Papirosso
 Dushman (Посетители) Сегодня, 14:13
Встречают как нобелевских лауреатов.... Каждому по квартире еще
 
 

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