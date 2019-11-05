Болельщики встретили ФК «Каспий» в аэропорту

ФК «Каспий». Фото пресс-службы
Футболисты клуба «Каспий» обеспечили себе выход в Премьер-лигу после победы с футбольным клубом «Шахтёр- Булат» в Темиртау.
- Во-первых, хочу поблагодарить всех болельщиков ФК «Каспий». Мы вместе сделали историю, оставили свой след, и это огромный успех. Наш коллектив вложил огромные силы в эту победу, но, главное, это успех наших футболистов и тренерского штаба, а также руководства города и области. Я дал слово, что Высшая лига будет, и сдержал слово. Думаю, что к следующему году мы подготовили хорошую команду, которая будет достойно представлять Актау и Мангистау в Премьер-Лиге Казахстана. Надеемся и на дальнейшую поддержку болельщиков и руководства региона. Это не максимальный уровень команды. Мы можем ещё больше, – поделился Сава Ковачевич, главный тренер ФК «Каспий».
Стоит отметить, что болельщики, пользуясь случаем, попросили у заместителя акима Мангистауской области новый стадион. Каныбек Жумашев отметил, что руководство области рассмотрит этот вопрос в следующем году.
Напомним, футболисты ФК «Каспий» впервые за 18 лет вышли в Премьер-лигу.
- Во-первых, хочу поблагодарить всех болельщиков ФК «Каспий». Мы вместе сделали историю, оставили свой след, и это огромный успех. Наш коллектив вложил огромные силы в эту победу, но, главное, это успех наших футболистов и тренерского штаба, а также руководства города и области. Я дал слово, что Высшая лига будет, и сдержал слово. Думаю, что к следующему году мы подготовили хорошую команду, которая будет достойно представлять Актау и Мангистау в Премьер-Лиге Казахстана. Надеемся и на дальнейшую поддержку болельщиков и руководства региона. Это не максимальный уровень команды. Мы можем ещё больше, – поделился Сава Ковачевич, главный тренер ФК «Каспий».
Стоит отметить, что болельщики, пользуясь случаем, попросили у заместителя акима Мангистауской области новый стадион. Каныбек Жумашев отметил, что руководство области рассмотрит этот вопрос в следующем году.
Напомним, футболисты ФК «Каспий» впервые за 18 лет вышли в Премьер-лигу.