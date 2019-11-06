Бибисара Асаубаева из Актау стала бронзовым призером шахматной Олимпиады в Турции

Шахматная Олимпиада среди юниоров до 16 лет прошла в городе Чорум (Турция). Игры проходили с 28 октября по 5 ноября.В Олимпиаде принимали участие 48 команд из 38 стран мира.В сборную Казахстана вошла мангистауская шахматистка Бибисара Асаубаева.- Особо хочу отметить и поздравить свою любимицу Бибисару Асаубаеву. Она весь турнир очень хорошо отыграла на «мужской» второй доске. Соперники там все как один – не сахар. И как итог — заслуженная бронзовая медаль среди участниц-девушек, - сказал Анвар Шахымов.Сборная Казахстана по результатам игр заняла четвертое место в общекомандном зачете.- За многие годы существования данной Олимпиады это самый высокий результат для нашей сборной (в 2018 году мы заняли девятое место). Наша команда смогла одолеть в личной встрече серебряных и бронзовых призёров этой Олимпиады - сборную Узбекистана (прошлогодних чемпионов) и сборную Беларуси. Под наш каток попали ещё и такие титаны как Китай и Индия. Наша команда потерпела только одно поражение в девяти матчах, да и то от золотых призёров – сборной Азербайджана, - отметил Анвар Шайхымов.