Бибисара Асаубаева из Актау стала бронзовым призером шахматной Олимпиады в Турции

В Олимпиаде принимали участие 48 команд из 38 стран мира.
В сборную Казахстана вошла мангистауская шахматистка Бибисара Асаубаева.
- Особо хочу отметить и поздравить свою любимицу Бибисару Асаубаеву. Она весь турнир очень хорошо отыграла на «мужской» второй доске. Соперники там все как один – не сахар. И как итог — заслуженная бронзовая медаль среди участниц-девушек, - сказал Анвар Шахымов.
Сборная Казахстана по результатам игр заняла четвертое место в общекомандном зачете.
- За многие годы существования данной Олимпиады это самый высокий результат для нашей сборной (в 2018 году мы заняли девятое место). Наша команда смогла одолеть в личной встрече серебряных и бронзовых призёров этой Олимпиады - сборную Узбекистана (прошлогодних чемпионов) и сборную Беларуси. Под наш каток попали ещё и такие титаны как Китай и Индия. Наша команда потерпела только одно поражение в девяти матчах, да и то от золотых призёров – сборной Азербайджана, - отметил Анвар Шайхымов.
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Дорогие друзья, закончилась Всемирная Шахматная Олимпиада для юниоров до 16 лет. В команде, я держала оборону среди парней на почетной 2-ой доске. Наша команда потерпела единственное поражение от новоиспеченных чемпионов из Азербайджана. Но тем не менее, нам удалось обыграть призеров турнира из Узбекистана и Белорусии, и уверенно победить сильных шахматистов из Китая и Индии. Однако, ничейные результаты с Израилем, Арменией и РФ не пустили нас дальше 4-го места. Мы не унываем, нас это закаляет! Приятно, что наша сборная играя в таком не традиционном составе (2 девочки и 2 парней) - добралась до такого высокого уровня! С чем нас всех с этим и Поздравляю! В следующий раз будет только 1-е место! #алгаКазахстан # #турция #олимпиада #сарамегамозг #шахматы #bibisara #chess #algakazakhstan #turkey