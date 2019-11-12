Немца в нокаут: Боксёры из Мангистау завоевали пять медалей на международном турнире

Турнир проходил с 5 по 10 ноября в Актобе. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Германии, Кыргызстана, России, Монголии, Узбекистана, Китая и Казахстана.Честь нашего региона защищали 10 бойцов. Пятеро наших боксеров поднялись на пьедестал почета.Чемпионами турнира стали Динмухаммед Ибрагимов в весе 49 кг и Орынбек Мананов в весе 69 кг. Оба бойца выполнили норматив мастера спорта РК.Самым зрелищным боем, по мнению тренера сборной области Адиля Басагараева, оказался бой Махмута Аль-Мухаммеда в весе 64 кг. В полуфинале Махмут Аль-Мухаммед отправил своего соперника из Германии в нокаут.Адиль Басагараев отметил, что Махмут Аль-Мухаммед во время боя получил травму руки, и поэтому в финале его пришлось снять. В результате он стал серебряным призёром турнира.«Бронзу» команде принесли Самат Жетибаев в весе 52 кг и Нурбек Орысбай в категории 60 кг.- Несмотря на жёсткую конкуренцию, наши ребята выступили достойно,- сказал Адиль Басагараев.