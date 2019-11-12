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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:19

Просмотров: 240

Немца в нокаут: Боксёры из Мангистау завоевали пять медалей на международном турнире

В Актобе прошел XXI Международный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта международного класса Бауржана Акшолакова. Воспитанники Мангистауской школы бокса завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Об этом рассказали в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Победители турнира. Фото предоставлено пресс-службой Федерации бокса Мангистауской области
Турнир проходил с 5 по 10 ноября в Актобе. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Германии, Кыргызстана, России, Монголии, Узбекистана, Китая и Казахстана.

Честь нашего региона защищали 10 бойцов. Пятеро наших боксеров поднялись на пьедестал почета.

Немца в нокаут: Боксёры из Мангистау завоевали пять медалей на международном турнире


Чемпионами турнира стали Динмухаммед Ибрагимов в весе 49 кг и Орынбек Мананов в весе 69 кг. Оба бойца выполнили норматив мастера спорта РК.

Самым зрелищным боем, по мнению тренера сборной области Адиля Басагараева, оказался бой Махмута Аль-Мухаммеда в весе 64 кг. В полуфинале Махмут Аль-Мухаммед отправил своего соперника из Германии в нокаут.



Адиль Басагараев отметил, что Махмут Аль-Мухаммед во время боя получил травму руки, и поэтому в финале его пришлось снять. В результате он стал серебряным призёром турнира.

«Бронзу» команде принесли Самат Жетибаев в весе 52 кг и Нурбек Орысбай в категории 60 кг.

- Несмотря на жёсткую конкуренцию, наши ребята выступили достойно,- сказал Адиль Басагараев.



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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:57
Немца в нокаут

наши боксеры в нокаут не летают?
почему тогда не пишите казаха в нокаут?
 
 

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