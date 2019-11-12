Мангистауские грэпплеры завоевали восемь медалей на чемпионате мира

Чемпионат по грэпплингу проходил в Баку, Азербайджан, 8 и 9 ноября.В нём принимали участие 800 грэпплеров из 17 стран мира.Казахстан представляли 17 спортсменов, в числе которых — восемь бойцов из Мангистау, которым удалось стать призёрами турнира.Среди школьников (возрастная категория 12-13 лет) в весовой категории 46 килограммов Нурсат Жумали стал вторым.В возрастной группе 14-15 лет Аслан Бакытгалиев (53 килограмма) и Жасулан Сансызбаев (66 килограммов) стали бронзовыми призёрами.В возрасте 16-17 лет Бектлеу Казыбекулы (42 килограмма) завоевал «золото». В этой же возрастной группе в весе 58 килограммов Акниет Имангали занял третье место.Среди юниоров (18-19 лет) Райыс Женгисулы (62 килограмма) и Кайракбай Байтишкин (66 килограммов) заняли третьи места.«Ветеран» Есболат Медеуов (возрастная группа — 41-45 лет) сумел стать первым в весовой категории 66 килограммов.