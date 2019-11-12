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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:48

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Мангистауские грэпплеры завоевали восемь медалей на чемпионате мира

В копилке бойцов из нашего региона — два «золота», «серебро» и пять «бронз» турнира. Об этом сообщил Нурбек Мунлыков, президент федерации панкратиона Мангистауской области.

Фото предоставлено Нурбеком Мунлыковым
Чемпионат по грэпплингу проходил в Баку, Азербайджан, 8 и 9 ноября.

В нём принимали участие 800 грэпплеров из 17 стран мира.

Казахстан представляли 17 спортсменов, в числе которых — восемь бойцов из Мангистау, которым удалось стать призёрами турнира.

Мангистауские грэпплеры завоевали восемь медалей на чемпионате мира

Мангистауские грэпплеры завоевали восемь медалей на чемпионате мира

Мангистауские грэпплеры завоевали восемь медалей на чемпионате мира


Среди школьников (возрастная категория 12-13 лет) в весовой категории 46 килограммов Нурсат Жумали стал вторым.

В возрастной группе 14-15 лет Аслан Бакытгалиев (53 килограмма) и Жасулан Сансызбаев (66 килограммов) стали бронзовыми призёрами.

В возрасте 16-17 лет Бектлеу Казыбекулы (42 килограмма) завоевал «золото». В этой же возрастной группе в весе 58 килограммов Акниет Имангали занял третье место.

Среди юниоров (18-19 лет) Райыс Женгисулы (62 килограмма) и Кайракбай Байтишкин (66 килограммов) заняли третьи места.

«Ветеран» Есболат Медеуов (возрастная группа — 41-45 лет) сумел стать первым в весовой категории 66 килограммов.



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