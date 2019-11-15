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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:31

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Мангистауские спортсмены завоевали 48 медалей на чемпионате и кубке Казахстана по киокушинкай-карате

Каратисты из Мангистау завоевали на республиканских соревнованиях 12 золотых, 11 серебряных и 25 бронзовых медалей. Об этом рассказал Берекет Нурбаев, тренер Актауской школы карате-до киокушинкай.

Победители турнира. Фото предоставил Берекет Нурбаев
В Атырау 13 и 14 ноября проходили два турнира: чемпионат Казахстана и Кубок Казахстана по киокушинкай карате.

Чемпионат Казахстана собрал спортсменов в возрастной категории от 10 до 17 лет. Кубок Казахстана проходил среди молодежи в возрасте от 18 до 21 года, а также среди мужчин и женщин.

В турнирах приняли участие более 300 спортсменов из всех регионов страны. Мангистаускую область представляли команды из Актау, Жанаозена и села Сайн Шапагатов.

Нашим спортсменам удалось завоевать 12 золотых, 11 серебряных и 25 бронзовых медалей.

Мангистауские спортсмены завоевали 48 медалей на чемпионате и кубке Казахстана по киокушинкай-карате


Чемпионами стали Бейбарыс Орысбай (10-11 лет, до 45 кг), Галымжан Лабак (12-13 лет, до 35 кг), Нуржан Оразгали (12-13 лет, до 45 кг), Айтмурат Бисенов (12-13 лет, до 50 кг), Аян Маратов (12-13 лет, свыше 55 кг), Нуркожа Кулатаев (14-15 лет, до 50 кг), Кырыджан Аманкан (14-15 лет, до 55 кг), Бекзат Орынбасаров (16-17 лет, до 60 кг), Камила Бакытжан (10-11 лет, свыше 35 кг), Аружан Ашимова (14-15 лет, свыше 55 кг), Мадина Болатова (16-17 лет, до 55 кг) и Саят Бакытулы (18-21 лет, до 65).

- С гордостью и честью могу сказать, что каждый спортсмен продемонстрировал бойцовский дух и желание идти по дороге совершенствования. Оба чемпионата прошли успешно, мы увидели достойных соперников, - сказал Берекет Нурбаев, тренер Актауской школы карате-до киокушинкай.



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