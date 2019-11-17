Актауский миксфайтер стал чемпионом мира

- Моя победа, прежде всего, это заслуга моих тренеров. Выражаю огромную благодарность Нурбеку Карабалаеву, Нурбеку Мунлыкову, Азамату Абилову, Нурлану Мамыралиеву и Баяну Жангалову, - поделился Фариз Абдалов.

Участниками чемпионата, который завершился 16 ноября, стали около 500 спортсменов из 50 стран мира.Наш боец Фариз Абдалов выступил в составе молодежной сборной Казахстана по ММА, где были представлены 48 спортсменов.По результатам чемпионата девять казахстанцев стали призёрами и тем самым заняли второе общекомандное место.Фариз Абдалов провёл три боя. В финале встретился со своим земляком.Спортсмен занимается ММА уже на протяжении пяти лет в клубе «Naiza Fighter».По словам бойца, его успех заключается в плодотворных тренировках. На подготовку к этому чемпионату Фариз Абдалов затратил восемь недель.Главный девиз по жизни Фариза Абдалова: «Главное - не отступать и не сдаваться».Ближайшие соревнования нашего бойца намечены на следующий год. Он желает выступить на чемпионате страны, Азии, Европы и мира.