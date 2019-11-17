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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:18

Просмотров: 315

Актауский миксфайтер стал чемпионом мира

Воспитанник клуба Naiza Fighter 19-летний Фариз Абдалов удостоился золотой награды на чемпионате мира по смешанным единоборствам ММА среди молодежи под эгидой объединённой федерации IMMAF & WMMAA в Манаме.

Чемпион мира Фариз Абдалов. Фото предоставил спортсмен
Участниками чемпионата, который завершился 16 ноября, стали около 500 спортсменов из 50 стран мира.

Наш боец Фариз Абдалов выступил в составе молодежной сборной Казахстана по ММА, где были представлены 48 спортсменов.

По результатам чемпионата девять казахстанцев стали призёрами и тем самым заняли второе общекомандное место.

Фариз Абдалов провёл три боя. В финале встретился со своим земляком.

Актауский миксфайтер стал чемпионом мира


Спортсмен занимается ММА уже на протяжении пяти лет в клубе «Naiza Fighter».

По словам бойца, его успех заключается в плодотворных тренировках. На подготовку к этому чемпионату Фариз Абдалов затратил восемь недель.

Актауский миксфайтер стал чемпионом мира


Главный девиз по жизни Фариза Абдалова: «Главное - не отступать и не сдаваться».

- Моя победа, прежде всего, это заслуга моих тренеров. Выражаю огромную благодарность Нурбеку Карабалаеву, Нурбеку Мунлыкову, Азамату Абилову, Нурлану Мамыралиеву и Баяну Жангалову, - поделился Фариз Абдалов.


Актауский миксфайтер стал чемпионом мира


Ближайшие соревнования нашего бойца намечены на следующий год. Он желает выступить на чемпионате страны, Азии, Европы и мира.




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