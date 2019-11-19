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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:26

Просмотров: 280

Мангистауские спортсмены завоевали 35 медалей на чемпионате Азии по ашихара-каратэ

На чемпионате Азии по ашихара-каратэ, проходившем в Ташкенте 16 и 17 ноября, спортсмены из Актау завоевали 19 золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых медалей. Об этом рассказал Игорь Отаров, руководитель команды, официальный представитель Ашихара-каратэ в Казахстане.

Чемпионы и призеры с руководителем команды. Фото предоставлено спортсменами
В возрастной категории 10-11 лет «золото» завоевали Дамир Зуенко, Мухаммед Нурымгалин, Арина Черванова.

В возрасте 12-13 лет победителями стали Ардак Дидар, Дастан Жанбырбай.

В группе 14-15 лет чемпионский титул присужден Даниялу Зуенко, Ринату Батырбеку, Мадине Шахановой.

В возрастной группе 16-17 лет золотую медаль завоевал Александр Баландин.

В категории ката (индивидуальные) первое место у актауского спортсмена Дамира Зуенко (10-11 лет). Спортсмены Дастан Жанбырбай и Руслан Баландин стали лучшими в возрастной категории 12-13 лет.

Золотые медали достались также Софье Романовой и Александру Красножонову, выступавшим в возрастной группе 14-15 лет.

Чемпионский титул в категории 16-17 лет завоевал Александр Баландин.

В ката (командные) золотые медали (12-13 лет) выиграли Ардак Дидар, Руслан Баландин и Дамир Зуенко.

В категории 14-15 лет чемпионами стали Мадина Шаханова, Ринат Батырбек и Мирас Нургазыев.

В возрастной группе 16-17 лет - Александр Баландин, Александр Федчишин и Дастан Жанбырбай.



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Комментарии ( 1 )

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Kz001 (Посетители) Сегодня, 13:30
Красавчики!!! Спасибо тренеру за труд и терпение. Кутты болсын!!!
 
 

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