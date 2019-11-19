Мангистауские спортсмены завоевали 35 медалей на чемпионате Азии по ашихара-каратэ

Чемпионы и призеры с руководителем команды. Фото предоставлено спортсменами

В возрастной категории 10-11 лет «золото» завоевали Дамир Зуенко, Мухаммед Нурымгалин, Арина Черванова.



В возрасте 12-13 лет победителями стали Ардак Дидар, Дастан Жанбырбай.



В группе 14-15 лет чемпионский титул присужден Даниялу Зуенко, Ринату Батырбеку, Мадине Шахановой.



В возрастной группе 16-17 лет золотую медаль завоевал Александр Баландин.



В категории ката (индивидуальные) первое место у актауского спортсмена Дамира Зуенко (10-11 лет). Спортсмены Дастан Жанбырбай и Руслан Баландин стали лучшими в возрастной категории 12-13 лет.



Золотые медали достались также Софье Романовой и Александру Красножонову, выступавшим в возрастной группе 14-15 лет.



Чемпионский титул в категории 16-17 лет завоевал Александр Баландин.



В ката (командные) золотые медали (12-13 лет) выиграли Ардак Дидар, Руслан Баландин и Дамир Зуенко.



В категории 14-15 лет чемпионами стали Мадина Шаханова, Ринат Батырбек и Мирас Нургазыев.



В возрастной группе 16-17 лет - Александр Баландин, Александр Федчишин и Дастан Жанбырбай.