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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:29

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Гимнасты из Актау заняли весь пьедестал почета на чемпионате страны

Воспитанники Академии балета и гимнастики «Олимпус» из Актау удостоились двух золотых, одной серебряной и двух бронзовых наград на открытом чемпионате по спортивной гимнастике в Павлодаре. Результатами выступлений поделились Асем Нсанбаева и Марина Куканова, руководители академии.

Фото предоставила Асем Нсанбаева
Соревнования прошли с 15 по 18 ноября.

На соревнованиях было заявлено семь команд из шести городов Казахстана. Актау представили пять гимнастов, которые показали себя в дисциплине «Спортивная гимнастика» по программам «1», «2», «3» юношеских разрядов.

Гимнасты из Актау заняли весь пьедестал почета на чемпионате страны


По программе 3-го юношеского разряда Рустам Саидханов стал золотым медалистом. Георгий Малов занял третью ступень пьедестала.

По программе 2-го юношеского разряда Номад Самбетов завоевал «золото». Алдияр Нсанбаев удостоился серебряной медали.

По программе 1-го юношеского разряда обладателем «бронзы» стал Мансур Исатай.

Гимнасты из Актау заняли весь пьедестал почета на чемпионате страны

Номад Самбетов, Мансур Исатай, Рустам Саидханов, Георгий Малов и Алдияр Нсанбаев со своим тренером


Юные атлеты занимаются уже больше года под руководством тренеров Сайлаубая Рахова и Джамбула Отемова.

Гимнасты из Актау заняли весь пьедестал почета на чемпионате страны


- Ребята показывают неплохие результаты. Стоит сказать, что это только начало их карьеры в данном виде спорта. Несмотря на свой столь юный возраст, наши гимнасты уже принесли в копилку Академии балета и гимнастики «Олимпус» девять золотых медалей на прошедших соревнованиях в Алматы 27 октября. Все медали заработаны трудом, потом, стремлением, а главное - ежедневными тренировками. Огромная благодарность тренерам, которые вкладывают в наших деток все силы, душу и мастерство. Победа наших атлетов — это, прежде всего, их работа. Мы не останавливаемся на достигнутом и будем стремиться выйти на международный уровень, - поделилась Асем Нсанбаева.



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