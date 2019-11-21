Мангистауские бойцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира по панкратиону

Состязания проходили с 15 по 17 ноября.Чемпионат посетили 200 спортсменов. Мангистаускую область представляли 13 бойцов.«Золотых» медалей по итогам чемпионата удостоились Райс Женисулы (60 килограммов), Алибек Кожабаев (71 килограмм) и Иса Каримов (75+ килограммов).Вторые места заняли Темирлан Халидулла (65 килограммов), Ернар Кайржанулы (66 килограммов), Габит Машырыков (75 килограммов) и Еркенбек Косаев (92 килограмма).Нурбол Кулжабаев (55 килограммов), Кудайберген Отепов (60 килограммов), Азамат Измаганбетов (75+ килограммов) и ветеран Ильяс Бейсенгалиев (77 килограммов) стали третьими по итогам состязаний.- Хочу выразить благодарность акимату и управлению физической культуры и спорта Мангистауской области за предоставленную возможность посетить чемпионат. Я рад, что мы оправдали ожидания и завоевали 11 медалей. Огромная благодарность тренерам бойцов и самим спортсменам за то, что показали высший уровень мастерства, - сказал Нурбек Мунлыков.