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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:42

Просмотров: 320

Мангистауские бойцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира по панкратиону

В копилке мангистауских спортсменов оказалось три «золота», четыре «серебра» и четыре «бронзы» чемпионата мира по панкратиону. Соревнования проходили в столице Италии - Риме. Об этом сообщил Нурбек Мунлыков, президент федерации панкратиона Мангистауской области.

Фото предоставлено Нурбеком Мунлыковым
Состязания проходили с 15 по 17 ноября.

Чемпионат посетили 200 спортсменов. Мангистаускую область представляли 13 бойцов.

Мангистауские бойцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира по панкратиону


«Золотых» медалей по итогам чемпионата удостоились Райс Женисулы (60 килограммов), Алибек Кожабаев (71 килограмм) и Иса Каримов (75+ килограммов).

Вторые места заняли Темирлан Халидулла (65 килограммов), Ернар Кайржанулы (66 килограммов), Габит Машырыков (75 килограммов) и Еркенбек Косаев (92 килограмма).

Нурбол Кулжабаев (55 килограммов), Кудайберген Отепов (60 килограммов), Азамат Измаганбетов (75+ килограммов) и ветеран Ильяс Бейсенгалиев (77 килограммов) стали третьими по итогам состязаний.

Мангистауские бойцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира по панкратиону


- Хочу выразить благодарность акимату и управлению физической культуры и спорта Мангистауской области за предоставленную возможность посетить чемпионат. Я рад, что мы оправдали ожидания и завоевали 11 медалей. Огромная благодарность тренерам бойцов и самим спортсменам за то, что показали высший уровень мастерства, - сказал Нурбек Мунлыков.



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