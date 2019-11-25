Боксёры из Мангистау завоевали девять медалей на международном турнире по боксу памяти Шокыра Болтекулы

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В воскресенье, 24 ноября, в спортивном комплексе «Мангистау Арена» завершились боксёрские поединки международного турнира памяти Шокыра Болтекулы между спортсменами из Казахстана, Турции, России, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.Первую золотую медаль в копилку сборной Мангистау принёс Султан Шаршов, выступавший в весовой категории 69 кг. Мангистауский боксёр взял верх над своим соперником из Жамбыла.Вторую золотую медаль команде принес Нурас Женис, выступавший в весовой категории 81 килограмм. Нурас взял верх над соперником из Кыргызстана.«Серебро» команде принесли Куаныш Дуйсенбай в весе 52 кг, Нурлан Сабиров в весовой категории 91 кг и в весе свыше 91 кг Айболды Дауренулы.Бронзовыми медалистами стали Самат Жетибаев (52 кг), Саматали Толтаев (57 кг), Маулен Оскенбек (69 кг) и Арман Нурасылов (81 кг).- Куаныш Дуйсенбай боксировал с астанинским соперником и неплохо выступил в третьем раунде. Ему попался серьёзный соперник. Султан Шаршов в упорном бою вырвал победу у соперника из рук, не оставив шансов на победу. Нурас Женис первый раз выступал в весовой категории 81 кг и со счетом 3:2 одержал уверенную победу над соперником из Кыргызстана. У Айболды Дауренулы был тоже тяжёлый бой, к сожалению, он уступил атыраускому сопернику и занял второе почетное место. Хочу отметить все бои были стремительными, напряжёнными и зрелищными. Все ребята молодцы, справились с поставленной задачей,- сказал Адыль Басагараев, тренер сборной Мангистау, мастер спорта по боксу, заслуженный тренер Республики Казахстан.Решением судейской коллегии приз за лучший бой получили Абилхан Аманқул (Жамбыл) и Турсынбай Кулахмет (Кызылорда). Призом за волю к победе был отмечен Айтбек уулу Талайбек (Кыргызстан). За лучшую технику награждён - Баходур Усмонов (Таджикистан). Лучшим судьёй стал Мансур Мухиддинов из Таджикистана.