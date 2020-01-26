Боксёр из Мангистау Жарас Комшабаев стал чемпионом Казахстана среди молодёжи

Чемпионат Казахстана среди молодёжи 2002-2003 годов рождения завершился 25 января в Атырау. За звание лучших сражались 200 боксёров из всех областей Казахстана.Спортивную честь Мангистауской области защищали 10 боксёров.Жарас Комшабаев стал победителем чемпионата. Он принёс команде медаль золотого отлива. Боксёр выступал в весовой категории 49 кг.Медаль бронзового отлива команде принёс Азамат Набатов в весовой категории 81 кг.- В чемпионате принимали участие самые сильнейшие боксёры со всего Казахстана. Проходил отбор на чемпионат Азии и чемпионат мира. Наши ребята проявили волю к победе. Турнир выявил и сильные, и слабые стороны, над которыми нам предстоит работать. Впереди боксёров ждёт ещё несколько серьёзных турниров, - рассказал Дмитрий Середов, тренер старшей сборной по Мангистауской области.