«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 26 Января
+5...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.6 KZT
  • €1 = 417.75 KZT
  • 1 RUB = 6.13 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:34

Просмотров: 917

Боксёр из Мангистау Жарас Комшабаев стал чемпионом Казахстана среди молодёжи

25 января в Атырау завершился чемпионат Казахстана по боксу среди молодёжи. Воспитанники Мангистауской школы бокса завоевали две медали, одна из которых золотая. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса области.

Жарас Комшабаев с тренерами. Фото предоставлено федерацией бокса
Чемпионат Казахстана среди молодёжи 2002-2003 годов рождения завершился 25 января в Атырау. За звание лучших сражались 200 боксёров из всех областей Казахстана.

Спортивную честь Мангистауской области защищали 10 боксёров.
Жарас Комшабаев стал победителем чемпионата. Он принёс команде медаль золотого отлива. Боксёр выступал в весовой категории 49 кг.

Боксёр из Мангистау Жарас Комшабаев стал чемпионом Казахстана среди молодёжи


Медаль бронзового отлива команде принёс Азамат Набатов в весовой категории 81 кг.

Боксёр из Мангистау Жарас Комшабаев стал чемпионом Казахстана среди молодёжи


- В чемпионате принимали участие самые сильнейшие боксёры со всего Казахстана. Проходил отбор на чемпионат Азии и чемпионат мира. Наши ребята проявили волю к победе. Турнир выявил и сильные, и слабые стороны, над которыми нам предстоит работать. Впереди боксёров ждёт ещё несколько серьёзных турниров, - рассказал Дмитрий Середов, тренер старшей сборной по Мангистауской области.

Боксёр из Мангистау Жарас Комшабаев стал чемпионом Казахстана среди молодёжи


Боксёр из Мангистау Жарас Комшабаев стал чемпионом Казахстана среди молодёжи



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика