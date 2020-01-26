В Актау на чемпионате страны по казакша курес выступят 33 местных борца

- Мы возлагаем большие надежды на наших борцов, тем более, что чемпионат страны проходит в Актау. Также у спортсменов есть стимул получить звание кандидата в мастера спорта. Приглашаем всех поддержать наших юных борцов. Мы должны развивать наш национальный вид спорта — казакша курес, - поделился Жаксылык Меретжанов.

Участниками чемпионата станут около 450 юных борцов из 14 областей и трёх городов страны. Наши спортсмены выступят во всех представленных 10 весовых категориях.Чемпионат пройдёт 4 и 5 февраля в спортивном комплексе «Мангистау Арена». Начало в 10:00. Вход свободный.