Юный спортсмен из Актау взял «серебро» чемпионата Республики Казахстан по тяжелой атлетике

Фото предоставлено Тимуром Джамбировым

Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет проходил с 22 по 29 января в Костанае.



В соревнованиях принимали участие 270 спортсменов из 14 областей страны и трех городов — Нур-султан, Алматы и Шымкент.



Мангистаускую область представляли четыре тяжелоатлета.



Один из них, Малик Ахметов, в весовой категорий 96 килограммов занял второе место. В рывке он поднял 74 килограмма, в толчке — 100 килограммов. В сумме — 174 килограмма.



- Малику 14 лет, он учится в 9 классе средней общеобразовательной школы №15 Актау, тяжелой атлетикой увлекся два месяца назад. В начале мы занимались в Жанаозене под руководством старшего тренера сборной Мангистауской области Адылмагамбета Джамбирова, так как в Актау не было спортзала для тяжелоатлетов. Мы каждую пятницу выезжали в Жанаозен и там тренировались все выходные. Но мы нашли зал в Актау. В связи с этим хочу поблагодарить Аманжола Жанабай за предоставленный в Актау спортзал, а также управление физической культуры и спорта Мангистауской области, - сказал Тимур Джамбиров.