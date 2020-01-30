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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:51

Просмотров: 437

Юный спортсмен из Актау взял «серебро» чемпионата Республики Казахстан по тяжелой атлетике

Малик Ахметов в общей сложности поднял 174 килограмма. Об этом сообщил Тимур Джамбиров, тренер спортсмена.

Фото предоставлено Тимуром Джамбировым
Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет проходил с 22 по 29 января в Костанае.

В соревнованиях принимали участие 270 спортсменов из 14 областей страны и трех городов — Нур-султан, Алматы и Шымкент.

Мангистаускую область представляли четыре тяжелоатлета.

Один из них, Малик Ахметов, в весовой категорий 96 килограммов занял второе место. В рывке он поднял 74 килограмма, в толчке — 100 килограммов. В сумме — 174 килограмма.

- Малику 14 лет, он учится в 9 классе средней общеобразовательной школы №15 Актау, тяжелой атлетикой увлекся два месяца назад. В начале мы занимались в Жанаозене под руководством старшего тренера сборной Мангистауской области Адылмагамбета Джамбирова, так как в Актау не было спортзала для тяжелоатлетов. Мы каждую пятницу выезжали в Жанаозен и там тренировались все выходные. Но мы нашли зал в Актау. В связи с этим хочу поблагодарить Аманжола Жанабай за предоставленный в Актау спортзал, а также управление физической культуры и спорта Мангистауской области, - сказал Тимур Джамбиров.



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