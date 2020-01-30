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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:26

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Борец из Актау стал бронзовым призером чемпионата страны

Юный борец греко-римского стиля Бурибай Кобен удостоен бронзовой награды на чемпионате Республики Казахстан среди кадетов 2003-2005 годов рождения. Результатами поделился его первый тренер Темирлан Абишев.

Бурибай Кобен со своим тренером из Нур-Султана
Чемпионат проходил с 26 по 28 января в селе Жаксы Акмолинской области. Актауский 15-летний борец Бурибай Кобен выступал в весовой категории 48 килограммов и провел четыре встречи. Выход в финал он уступил спортсмену из Актюбинской области со счетом 3:3 по последнему действию. А в борьбе за третье место одолел уральского борца.

Борец из Актау стал бронзовым призером чемпионата страны


В сентябре 2020 года Бурибай Кобен планирует выступить на чемпионате страны среди спортсменов 2005-2006 годов рождения, где поборется за путевку на чемпионат Азии в Таиланде.

Бурибай Кобен занимается борьбой со второго класса. Является воспитанником Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва и Центра подготовки олимпийского резерва нашей области.

В настоящее время он ученик девятого класса спортивного интерната для одаренных детей имени Мунайтпасова в Нур-Султане.
По словам Темирлана Абишева, Бурибай Кобен - наша будущая надежда.

Родители спортсмена благодарят руководство управления спорта Мангистауской области, центра подготовки олимпийского резерва и специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по борьбе Мангистауской области.



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