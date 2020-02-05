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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:12

Просмотров: 289

Спортсменка из Актау стала бронзовым призером чемпионата Казахстана по боксу

Воспитанницы тренера Жанны Баскаевой приняли участие в чемпионате Казахстана по боксу среди молодежи и юниоров, который проходил в Экибастузе. Боксерша Узимхан Утепова, выполнив норматив кандидата в мастера спорта, стала бронзовым призером чемпионата. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Победительница чемпионата. Фото предоставлено пресс-службой Федерации бокса Мангистауской области
В Экибастузе 2 февраля завершился чемпионат Казахстана среди сильнейших боксеров-девушек страны 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения. Всего чемпионат собрал 254 участницы из всех регионов Казахстана.

Мангистаускую область представляли воспитанницы тренера Жанны Баскаевой - Джульетта Куанышева в весе 54 кг, Узимхан Утепова в весовой категории 57 кг и Асем Танатар в весе 57 кг.

Спортсменка из Актау стала бронзовым призером чемпионата Казахстана по боксу


Спортсменка из Актау стала бронзовым призером чемпионата Казахстана по боксу


Спортсменка из Актау стала бронзовым призером чемпионата Казахстана по боксу


- Узимхан Утепова провела три боя, в полуфинале уступила сопернице из Нур-Султана. По итогам трех боев Узимхан заняла третье место, а также выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Сам турнир прошел на высоком организационном уровне, соперники были сильные. Нам еще есть, над чем работать. Сделаем правильные выводы и будем готовиться к дальнейшим турнирам, - рассказала Жанна Баскаева.



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Комментарии ( 1 )

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Анксунамун (Посетители) Сегодня, 11:03
Поздравляю. Спорт конечно же хорошая вещь,... но на улицах все чаще вижу припудренных парней и мужиковатых девчат, к сожалению.

Когда видите счастливых людей - не завидуйте. Вы не знаете, как они боролись за своё счастье.
 
 

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