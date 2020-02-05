Спортсменка из Актау стала бронзовым призером чемпионата Казахстана по боксу

В Экибастузе 2 февраля завершился чемпионат Казахстана среди сильнейших боксеров-девушек страны 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения. Всего чемпионат собрал 254 участницы из всех регионов Казахстана.Мангистаускую область представляли воспитанницы тренера Жанны Баскаевой - Джульетта Куанышева в весе 54 кг, Узимхан Утепова в весовой категории 57 кг и Асем Танатар в весе 57 кг.- Узимхан Утепова провела три боя, в полуфинале уступила сопернице из Нур-Султана. По итогам трех боев Узимхан заняла третье место, а также выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Сам турнир прошел на высоком организационном уровне, соперники были сильные. Нам еще есть, над чем работать. Сделаем правильные выводы и будем готовиться к дальнейшим турнирам, - рассказала Жанна Баскаева.