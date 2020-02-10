Мангистауские спортсмены заняли четвёртое командное место на республиканском чемпионате по казакша курес

Победители и призёры чемпионата. Фото предоставлено организаторами

Юноши 2005-2006 годов рождения соревновались в десяти весовых категориях. Мангистауские палуаны выиграли одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.



Чемпионский титул в весе 38 кг завоевал Диас Абыл. Серебряным призёром стал Шалкар Нурмаганбет, выступивший в весовой категории 50 кг.

Бронзовых наград удостоились Олжас Бокай среди соперников в весе 50 кг, Ерасыл Машырык в категории 60 кг и Жасулан Сайын, защищавший спортивную честь области в весовой категории 65 кг.



Как сообщили на брифинге в центре общественных коммуникаций накануне соревнований, борьбу казакша күрес планируется ввести в школьную программу.



По словам организаторов, пилотный проект будет реализован с нового учебного года в Нур-Султане и в Мангистауской области. Для учеников 1-4 классов уроки будут проходить в виде акробатических упражнений, а для учеников 5-11 классов предмет «Қазақ күресі» станет обязательным.



- На данный момент мы работаем над созданием системы обучения, готовим специалистов, - сообщил генеральный секретарь федерации қазақ күресі в РК Бакдаулет Сабитов.