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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:19

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Мангистауские спортсмены заняли четвёртое командное место на республиканском чемпионате по казакша курес

Соревнования, в которых приняли участие более 500 спортсменов, проводились 4-5 февраля в спорткомплексе «Мангистау-Арена» в Актау. Среди участников – представители Нур-Султана, Алматы, Шымкента, а также сборные команды из 14 регионов республики. Мангистауская сборная заняла четвёртое командное место.

Победители и призёры чемпионата. Фото предоставлено организаторами
Юноши 2005-2006 годов рождения соревновались в десяти весовых категориях. Мангистауские палуаны выиграли одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.

Чемпионский титул в весе 38 кг завоевал Диас Абыл. Серебряным призёром стал Шалкар Нурмаганбет, выступивший в весовой категории 50 кг.
Бронзовых наград удостоились Олжас Бокай среди соперников в весе 50 кг, Ерасыл Машырык в категории 60 кг и Жасулан Сайын, защищавший спортивную честь области в весовой категории 65 кг.

Как сообщили на брифинге в центре общественных коммуникаций накануне соревнований, борьбу казакша күрес планируется ввести в школьную программу.

По словам организаторов, пилотный проект будет реализован с нового учебного года в Нур-Султане и в Мангистауской области. Для учеников 1-4 классов уроки будут проходить в виде акробатических упражнений, а для учеников 5-11 классов предмет «Қазақ күресі» станет обязательным.

- На данный момент мы работаем над созданием системы обучения, готовим специалистов, - сообщил генеральный секретарь федерации қазақ күресі в РК Бакдаулет Сабитов.



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