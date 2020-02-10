В Актау начался чемпионат области по ММА

В Актау стартовал чемпионат Мангистауской области по ММА.В турнире принимают участие 230 бойцов из Актау, Жанаозена, а также из Бейнеуского, Мунайлинского, Каракиянского, Тупкараганского районов.- Это отборочный турнир на чемпионат Казахстана, - отметили организаторы турнира.Стартовали поединки сегодня, 10 февраля, в спортивном комплексе «Батыр» в 34А микрорайоне. Финал пройдёт 11 февраля в 17:00. Вход бесплатный.В январе 2020 года в Актау проходил бой за титул чемпиона мира в рамках очередного международного турнира по смешанным единоборствам NFC-22 между актауским бойцом Айболатом Муратулы и турецким файтером Циханом Капланом.