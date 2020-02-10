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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:46

Просмотров: 577

В Актау начался чемпионат области по ММА

Спортсмены из всех районов области сразятся в октагоне спортивного комплекса «Батыр» в Актау. Победители отправятся на чемпионат Казахстана.

Фото организаторов соревнований
В Актау стартовал чемпионат Мангистауской области по ММА.

В турнире принимают участие 230 бойцов из Актау, Жанаозена, а также из Бейнеуского, Мунайлинского, Каракиянского, Тупкараганского районов.

В Актау начался чемпионат области по ММА


В Актау начался чемпионат области по ММА


- Это отборочный турнир на чемпионат Казахстана, - отметили организаторы турнира.

Стартовали поединки сегодня, 10 февраля, в спортивном комплексе «Батыр» в 34А микрорайоне. Финал пройдёт 11 февраля в 17:00. Вход бесплатный.

В Актау начался чемпионат области по ММА


В январе 2020 года в Актау проходил бой за титул чемпиона мира в рамках очередного международного турнира по смешанным единоборствам NFC-22 между актауским бойцом Айболатом Муратулы и турецким файтером Циханом Капланом.




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