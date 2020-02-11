Назначен новый тренер футбольного клуба «Каспий»

Фото предоставлено пресс-службой футбольного клуба «Каспий»
Контракт с сербским тренером Срджаном Благоевичем подписали 10 февраля.
В течение будущего сезона Срджан Благоевич будет работать в штабе актаусцев на позиции главного тренера.
- В тренерской карьере специалиста - сербские клубы «Сремчица», «Ковачевац», «Срем», «Жарково», ИМТ, «Бежания», «Явор». Последним местом работы был ФК «Инджия», участник сербской Суперлиги. Срджану Благоевичу 46 лет, имеет тренерскую лицензию категории «PRO» UEFA, - отметили в пресс-службе футбольного клуба.
Напомним, в начале января этого года назначили руководителя футбольного клуба «Каспий». Им стал бывший тренер актауских футболистов Сава Ковачевич. В прошлом сезоне, будучи главным тренером основной команды «Каспий», Сава Ковачевич выполнил поставленную перед клубом задачу - команда завоевала путёвку в Высшую лигу.
В течение будущего сезона Срджан Благоевич будет работать в штабе актаусцев на позиции главного тренера.
- В тренерской карьере специалиста - сербские клубы «Сремчица», «Ковачевац», «Срем», «Жарково», ИМТ, «Бежания», «Явор». Последним местом работы был ФК «Инджия», участник сербской Суперлиги. Срджану Благоевичу 46 лет, имеет тренерскую лицензию категории «PRO» UEFA, - отметили в пресс-службе футбольного клуба.
Напомним, в начале января этого года назначили руководителя футбольного клуба «Каспий». Им стал бывший тренер актауских футболистов Сава Ковачевич. В прошлом сезоне, будучи главным тренером основной команды «Каспий», Сава Ковачевич выполнил поставленную перед клубом задачу - команда завоевала путёвку в Высшую лигу.
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