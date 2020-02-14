Школьница из Актау стала чемпионкой Казахстана в толкании ядра

- Салидат в столь юном возрасте показывает удивительные результаты. Она перспективная спортсменка. Если в этом году включат толкание ядра в международные спортивные игры «Дети Азии», то она, естественно, отправится туда первым номером. Мы все очень на это надеемся. На следующий 2021 год мы планируем подготовить её на юношеский чемпионат Азии и мира , а в 2022 году она, возможно, попадёт на юношеские Олимпийские игры, - поделилась Асия Рабаева.

В Усть-Каменогорске сегодня, 13 февраля, завершились сразу два чемпионата Казахстана по легкой атлетике: среди юниоров 2001-2002 и 2005-2006 годов рождения. В обоих чемпионатах участвовало свыше 600 легкоатлетов со всей страны.Салидат Казова выступала в младшей группе. С результатом 11,59 метра она стала золотым призером.Среди юниоров нашу область представили Сабира Мусина и Арина Мишеева.С результатом 2541 очков в пятиборье Сабира Мусина поднялась на первую ступень пьедестала.Арина Мишеева выступила в беге на дистанции 60 и 200 метров.Первую дистанцию она преодолела за 7,81 секунды и стала серебряным призером. В беге на 200 метров с результатом 25,57 секунды Арина заняла второе место.Спортсмены выражают огромную благодарность руководителю управление физической культуры и спорта канату Джумабаеву, руководителю центра подготовки олимпийского резерва Канату Озганбаеву, директору детско-юношеской спортивной школы «Мангистау Арена» Зейнулле Онайбаеву и руководителю детско-юношеской спортивной школы по парусному спорту Канату Мангубаеву.