Чемпионат по подводной стрельбе впервые прошел в Мангистау

Скриншот видеоматериала
Чемпионат области по подводной стрельбе прошел 16 февраля. В нем принимали участие 25 спортсменов.
Учредитель федерации подводной охоты области Жанабек Мендигалин рассказал о правилах соревнований.
- Правила просты - нырнул, доплыл, прицелился, выстрелил и вернулся обратно, все это нужно сделать под водой на задержке дыхания. При этом предметы в воде кажутся ближе и больше примерно на 30 процентов. Опытный стрелок при прицеливании учитывает все эти факторы. Подводная мишень состоит из мягкого основания, габариты 30 на 30 сантиметров, с четырьмя концентрическими кругами. Попадание в центральную зону дает 50 баллов, в промежуточную зону 30 баллов, в межпромежуточную - 20 баллов, в крайнюю зону - 10 баллов. Каждый участник осуществляет выстрел в подводную мишень в три этапа. По итогам этих этапов суммируется общее количество баллов участника и общее время выполнения упражнения. В случае попадания нескольких участников в одну и ту же зону мишени (спорные моменты), победителем считаться будет тот спортсмен, который выполнил упражнение в максимально короткое время. Использование дыхательных аппаратов в данном виде спорта не допускается, - поделился Жанабек Мендигалин.
По итогам чемпионата в индивидуальном зачете, первое место занял Саламат Алибеков (Актау) с общим результатом 100 баллов/62,32 секунды. Второе место занял Асхат Утешов (Мунайлинский район) с общим результатом 100 баллов/ 76,17 секунды. Третье место занял Нурлан Инербаев (Жанаозен) с общим результатом 90 баллов/66,81 секунды.
В командном зачете «золото» завоевала команда из Актау, в составе которой участвовали Саламат Алибеков, Аскар Байшим и Марк Букин. Результат команды - 210 баллов/193,27 секунды.
Второе место заняла команда Мунайлинского района. Состав команды — Аслан Кубирбайулы, Асхат Утешов и Султанбек Макупов. Результат команды - 210 баллов/241,93 секунды.
«Бронзу» соревнований взяла команда из Жанаозена, в составе которой принимали участие Нурлан Инербаев, Максат Сихаев и Виктор Миргородский. Командный результат - 180 баллов/228,61 секунды.
- Так как подобные соревнования проводятся в нашем регионе впервые, в течение прошлых выходных спортсмены усердно тренировались и пристреливали мишени, за что выражаем благодарность Игорю Гараджеву в предоставлении нам такой возможности в СК «Орбита», - подытожил Жанабек Мендигалин.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте федерации.
По вопросам сотрудничества и спонсорства просим обращаться по следующим контактам: 8 (777) 311 11 77 (Шамиль); 8 (708) 661 05 60 (Евгений).
Учредитель федерации подводной охоты области Жанабек Мендигалин рассказал о правилах соревнований.
- Правила просты - нырнул, доплыл, прицелился, выстрелил и вернулся обратно, все это нужно сделать под водой на задержке дыхания. При этом предметы в воде кажутся ближе и больше примерно на 30 процентов. Опытный стрелок при прицеливании учитывает все эти факторы. Подводная мишень состоит из мягкого основания, габариты 30 на 30 сантиметров, с четырьмя концентрическими кругами. Попадание в центральную зону дает 50 баллов, в промежуточную зону 30 баллов, в межпромежуточную - 20 баллов, в крайнюю зону - 10 баллов. Каждый участник осуществляет выстрел в подводную мишень в три этапа. По итогам этих этапов суммируется общее количество баллов участника и общее время выполнения упражнения. В случае попадания нескольких участников в одну и ту же зону мишени (спорные моменты), победителем считаться будет тот спортсмен, который выполнил упражнение в максимально короткое время. Использование дыхательных аппаратов в данном виде спорта не допускается, - поделился Жанабек Мендигалин.
По итогам чемпионата в индивидуальном зачете, первое место занял Саламат Алибеков (Актау) с общим результатом 100 баллов/62,32 секунды. Второе место занял Асхат Утешов (Мунайлинский район) с общим результатом 100 баллов/ 76,17 секунды. Третье место занял Нурлан Инербаев (Жанаозен) с общим результатом 90 баллов/66,81 секунды.
В командном зачете «золото» завоевала команда из Актау, в составе которой участвовали Саламат Алибеков, Аскар Байшим и Марк Букин. Результат команды - 210 баллов/193,27 секунды.
Второе место заняла команда Мунайлинского района. Состав команды — Аслан Кубирбайулы, Асхат Утешов и Султанбек Макупов. Результат команды - 210 баллов/241,93 секунды.
«Бронзу» соревнований взяла команда из Жанаозена, в составе которой принимали участие Нурлан Инербаев, Максат Сихаев и Виктор Миргородский. Командный результат - 180 баллов/228,61 секунды.
- Так как подобные соревнования проводятся в нашем регионе впервые, в течение прошлых выходных спортсмены усердно тренировались и пристреливали мишени, за что выражаем благодарность Игорю Гараджеву в предоставлении нам такой возможности в СК «Орбита», - подытожил Жанабек Мендигалин.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте федерации.
По вопросам сотрудничества и спонсорства просим обращаться по следующим контактам: 8 (777) 311 11 77 (Шамиль); 8 (708) 661 05 60 (Евгений).