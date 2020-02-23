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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:21

Просмотров: 133

Актауские легкоатлеты стали призёрами чемпионата и Кубка страны

В копилке местных спортсменов — три «серебра» и две «бронзы». Результатами выступлений поделилась старший тренер Мангистауской области Асия Рабаева.

Арина Мишеева на старте. Фото предоставила Асия Рабаева
Кубок Казахстана среди взрослых и чемпионат страны среди юношей и девушек до 18 лет прошёл с 18 по 20 февраля в Усть-Каменогорске.

Участниками Кубка страны стали около 200 спортсменов. Среди них были наши легкоатлеты Арина Мишеева и Адиль Рамет. Среди старших юношей за призовые места боролись актауские спортсмены Егор Олешко и Салидат Казова.

Актауские легкоатлеты стали призёрами чемпионата и Кубка страны


Арина Мишеева в беге на 60 метров стала серебряной медалисткой, преодолев дистанцию за 7,83 секунды.

Актауские легкоатлеты стали призёрами чемпионата и Кубка страны


На 200-метровке с результатом 25,07 секунд она также стала второй.

Актауские легкоатлеты стали призёрами чемпионата и Кубка страны


Адиль Рамет по прыжкам в длину удостоился «бронзы» - 6,97 метров.

Актауские легкоатлеты стали призёрами чемпионата и Кубка страны


Самая молодая участница этих соревнований Салидат Казова в толкании ядра с результатом 12,10 метра стала бронзовым призёром.

Актауские легкоатлеты стали призёрами чемпионата и Кубка страны


Егор Олешко по прыжкам в высоту преодолел планку на отметке 2,37 метроа и поднялся на вторую ступень пьедестала.

Актауские легкоатлеты стали призёрами чемпионата и Кубка страны


Спортсмены выражают огромную благодарность руководителю управления физической культуры и спорта, руководителю Центра подготовки олимпийского резерва, директору детско-юношеской спортивной школы «Мангистау Арена» и руководителю детско-юношеской спортивной школы по парусному спорту.

Актауские легкоатлеты стали призёрами чемпионата и Кубка страны



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