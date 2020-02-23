Актауские легкоатлеты стали призёрами чемпионата и Кубка страны

Кубок Казахстана среди взрослых и чемпионат страны среди юношей и девушек до 18 лет прошёл с 18 по 20 февраля в Усть-Каменогорске.Участниками Кубка страны стали около 200 спортсменов. Среди них были наши легкоатлеты Арина Мишеева и Адиль Рамет. Среди старших юношей за призовые места боролись актауские спортсмены Егор Олешко и Салидат Казова.Арина Мишеева в беге на 60 метров стала серебряной медалисткой, преодолев дистанцию за 7,83 секунды.На 200-метровке с результатом 25,07 секунд она также стала второй.Адиль Рамет по прыжкам в длину удостоился «бронзы» - 6,97 метров.Самая молодая участница этих соревнований Салидат Казова в толкании ядра с результатом 12,10 метра стала бронзовым призёром.Егор Олешко по прыжкам в высоту преодолел планку на отметке 2,37 метроа и поднялся на вторую ступень пьедестала.Спортсмены выражают огромную благодарность руководителю управления физической культуры и спорта, руководителю Центра подготовки олимпийского резерва, директору детско-юношеской спортивной школы «Мангистау Арена» и руководителю детско-юношеской спортивной школы по парусному спорту.