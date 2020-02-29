Финал молодёжной баскетбольной лиги пройдёт в Актау

Фото из архива Lada.kz

На протяжении шести месяцев юные баскетболисты соревновались между собой за лидирующие места в регулярном чемпионате.



- Уже в это воскресенье мы узнаем, кто достоин звания чемпиона и станет обладателем главного приза - сертификата на приобретение спортивной обуви, - отметили в пресс-службе ПБК «Каспий».

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Первыми сыграют мальчики 2009-2010 годов рождения — начало игры в 10:00.



После этого игры пройдут между девушками 2005-2006 годов рождения. Начало игры в 10:30.



В 11:30 отыграют юноши 2005-2006 годов рождения.