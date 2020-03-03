Спортсмены из Мангистау стали призерами международного турнира в Москве по ушу

На фото: Ариф Юсупов (слева) и Мухаммед Амангельды (справа).

Международный турнир по Moscow Wushu Stars проходил с 24 по 28 февраля в Москве.В нем принимали участие спортсмены из Казахстана, России, Франции, Испании, Индии, Армении, Египта, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Германии, Италии, Израиля, Грузии и Польши.Сборную Казахстана представляли 50 бойцов. От Мангистау в составе сборной участвовали семь спортсменов.- В показательном разделе «ушу-таолу» выступали пятеро воспитанников школы «Синь-Хо-Мэнь» и двое учеников школы Sanda Fighters — в боевом «ушу-саньда», - отметил Артем Аванесян.В показательном «таолу» больше всех среди мангистаусцев отличилась Анна Орляк, завоевав четыре «золота» своими выступлениями.Арман Телесинов в этом же разделе был награжден двумя серебряными медалями. Владимир Гусев также завоевал «серебро». «Золото» и «бронзу» в показательном выступлении забрал Алексей Бабенко.В боевом «ушу-саньда» выступали два воспитанника школы боевых искусств Sanda Fighters — Ариф Юсупов, выступавший в весовой категории 56 килограммов, и Мухаммед Амангельды в весе до 60 килограммов.Ариф в первом бою встретился с бойцом из России и одержал уверенную победу над ним со счётом 2:0, что позволило спортсмену пройти в полуфинал. В нем он уступил другому бойцу из России со счётом 2:1, став «бронзовым» чемпионом в своей весовой категории.Мухаммед Амангельды в первом бою одержал победу над спортсменом из Индии, прошел в полуфинал, где встретился в бою с земляком. Мухаммед одержал победу над спортсменом из Казахстана со счетом 2:0 и уступил в финале российскому бойцу, тем самым завоевав «серебро» соревнований.- Это был для нас большой опыт, и мы очень рады за наших спортсменов. Впереди нас ждут серьезные соревнования - это областной турнир по «ушу-саньда». Турнир станет отборочным этапом для участия в чемпионате РК, который пройдет в Актау с 20 по 23 марта. По результатам чемпионата Казахстана определятся кандидаты для участия в чемпионате мира. Хотим поблагодарить нашего учителя Александра Радунцева за поддержку нашей школе, нашим спортсменам. Также хотим выразить благодарность средней детско-юношеской школе Мангистауской области по карате-до за предоставленную возможность участвовать на данных соревнованиях в Москве, - подытожил Артем Аванесян.