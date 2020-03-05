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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:16

Просмотров: 239

Саматали Тольтаев и Айболды Дауренулы стали чемпионами республиканского турнира по боксу в Костанае

Воспитанники Мангистауской школы бокса приняли участие в республиканском турнире, который завершился 4 марта в Костанае. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса области.

Награждение Айболды Дауренулы. Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса области
В Костанае 4 марта завершился республиканский турнир по боксу. В турнире участвовало 120 боксёров из всех областей Казахстана, а также спортсмены из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана.

Спортивную честь Мангистауской области защищали четверо боксёров, двое из которых принесли команде золотые медали.

Обладателями медалей золотого отлива стали Саматали Тольтаев, который выступал в весовой категории 60 кг и супертяжеловес Айболды Дауренулы в весе свыше 91 кг.

Бронзовыми призёрами стали Нурбол Калжанов в весе 57 кг и Махмуд Аль-Мухаммед в весовой категории 63 кг.

- Турнир выявил и сильные, и слабые стороны, над которыми нам предстоит работать. Все боксёры были на высоте, самыми красочными выступлениями были бои Саматали Тольтаева и Айболды Дауренулы, - сказал тренер сборной области Адиль Басагараев.



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