Саматали Тольтаев и Айболды Дауренулы стали чемпионами республиканского турнира по боксу в Костанае

Награждение Айболды Дауренулы. Фото предоставлено пресс-службой федерации бокса области

В Костанае 4 марта завершился республиканский турнир по боксу. В турнире участвовало 120 боксёров из всех областей Казахстана, а также спортсмены из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана.



Спортивную честь Мангистауской области защищали четверо боксёров, двое из которых принесли команде золотые медали.



Обладателями медалей золотого отлива стали Саматали Тольтаев, который выступал в весовой категории 60 кг и супертяжеловес Айболды Дауренулы в весе свыше 91 кг.



Бронзовыми призёрами стали Нурбол Калжанов в весе 57 кг и Махмуд Аль-Мухаммед в весовой категории 63 кг.



- Турнир выявил и сильные, и слабые стороны, над которыми нам предстоит работать. Все боксёры были на высоте, самыми красочными выступлениями были бои Саматали Тольтаева и Айболды Дауренулы, - сказал тренер сборной области Адиль Басагараев.