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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:38

Просмотров: 291

Кубок Азии по тогыз-кумалак выиграл актауский спортсмен

На открытом кубке Азии в Кызылорде Жумакелди Туракбай из Актау получил титул чемпиона. Соревнования по национальному виду спорта, посвященные памяти государственного и общественного деятеля Налкожи Ергешбаева, проводились с 1 по 6 марта.

Чемпион кубка Азии с тренером (первая справа). Фото предоставлено Г.Жакиевой
В настольных играх Азии участвовали 262 спортсмена из девяти стран мира: Туркменистана, Турции, Узбекистана, России, Афганистана, Азербайджана, Монголии, Кыргызстана и Казахстана.

- В мангистаускую команду вошли пять игроков. Мой воспитанник – Жумакелди Туракбай завоевал «золото» соревнований, став первым в Мангистау участником игр мирового масштаба. Учится в выпускном классе актауской школы №3, является кандидатом в мастера спорта, чемпион Казахстана среди молодежи, - рассказала Гаухар Жакиева, президент федерации по тогыз-кумалак Мангистауской области.

Турнир проводится в Кызылорде 12 лет. Статус открытого кубка соревнования получили в 2020 году.
В мире проведено уже пять чемпионатов по тогыз-кумалак. В Играх кочевников, которые пройдут в этом году в Турции, примут участие спортсмены из 35 стран мира.



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