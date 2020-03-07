Кубок Азии по тогыз-кумалак выиграл актауский спортсмен

Чемпион кубка Азии с тренером (первая справа). Фото предоставлено Г.Жакиевой

В настольных играх Азии участвовали 262 спортсмена из девяти стран мира: Туркменистана, Турции, Узбекистана, России, Афганистана, Азербайджана, Монголии, Кыргызстана и Казахстана.



- В мангистаускую команду вошли пять игроков. Мой воспитанник – Жумакелди Туракбай завоевал «золото» соревнований, став первым в Мангистау участником игр мирового масштаба. Учится в выпускном классе актауской школы №3, является кандидатом в мастера спорта, чемпион Казахстана среди молодежи, - рассказала Гаухар Жакиева, президент федерации по тогыз-кумалак Мангистауской области.



Турнир проводится в Кызылорде 12 лет. Статус открытого кубка соревнования получили в 2020 году.

В мире проведено уже пять чемпионатов по тогыз-кумалак. В Играх кочевников, которые пройдут в этом году в Турции, примут участие спортсмены из 35 стран мира.