Спортсменка из Актау завоевала четыре медали на республиканских соревнованиях по плаванию

Соревнования по плаванию «Жемчужина Бурабая» среди мальчиков и девочек 2009 года рождения проходили в Кокшетау с 4 по 7 марта.Анэль Нурмагамбетова сумела занять призовые места по всем заявленным дистанциям.Спортсменка стала первой в заплыве на 200 метров стилем «баттерфляй», второй - тем же стилем на дистанции 100 метров и третьей в заплыве на 200 метров комплексным плаванием, и в такой же дистанции вольным стилем.- Благодарим за организацию поездки областное управление физкультуры и спорта в лице Каната Кошкарбайулы, а также старшего тренера Мангистауской области Айгерим Камзенову за отличную подготовку спортсменки, - отметила Амангуль Жалгасова.