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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:02

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Спортсменка из Актау завоевала четыре медали на республиканских соревнованиях по плаванию

В активе спортсменки - «золото», «серебро» и две «бронзы». Об этом сообщила Амангуль Жалгасова, президент федерации плавания Мангистауской области.

Фото предоставлено Амангуль Жалгасовой
Соревнования по плаванию «Жемчужина Бурабая» среди мальчиков и девочек 2009 года рождения проходили в Кокшетау с 4 по 7 марта.

Анэль Нурмагамбетова сумела занять призовые места по всем заявленным дистанциям.

Спортсменка из Актау завоевала четыре медали на республиканских соревнованиях по плаванию


Спортсменка стала первой в заплыве на 200 метров стилем «баттерфляй», второй - тем же стилем на дистанции 100 метров и третьей в заплыве на 200 метров комплексным плаванием, и в такой же дистанции вольным стилем.

Спортсменка из Актау завоевала четыре медали на республиканских соревнованиях по плаванию


- Благодарим за организацию поездки областное управление физкультуры и спорта в лице Каната Кошкарбайулы, а также старшего тренера Мангистауской области Айгерим Камзенову за отличную подготовку спортсменки, - отметила Амангуль Жалгасова.



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