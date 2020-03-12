Футбольная команда из Актау стала золотым призёром первенства страны

- Мы так долго этого ждали, и в этом году, наконец-то, сбылась наша мечта. Это показатель постоянных и плодотворных тренировок, - поделился Габит Керелбаев.

Участниками соревнований стали 10 команд. По итогам жеребьевки они были разделены на две группы по пять команд.Наши игроки, по словам Габита Керелбаева, уверенно дошли до финала, где встретились с хозяевами поля - актюбинским «Рахметом».Игрокам «Альянс LTD» удалось забить в ворота соперника шесть мячей, на что актюбинцы ответили только двумя голами.Команда «Альянс LTD», как отметил Габит Керелбаев, была создана в 2016 году и приняла участие в Первой лиге чемпионата Актау. В 2017 году игроки перешли уже в высшую лигу. В 2018 году они стали серебряными призерами городского чемпионата, в 2019 году - обладателями «серебра», а в 2020 году - чемпионами Актау. Первенство Казахстана стало первым крупным соревнованием для нашей команды. Для игры были отобраны легионеры из Ирана. Тренировки проходили четыре раза в неделю.