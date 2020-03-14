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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:35

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Болельщики смогут посмотреть матч «Каспий» - «Астана» онлайн

Все любители футбола могут посмотреть игру «Каспия» в прямом эфире. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
В целях предотвращения угрозы коронавирусной инфекции матч футбольных команд «Каспий» и «Астана», запланированный на 15 марта, пройдёт без зрителей.

В связи с этим жители города и другие болельщики могут посмотреть матч в прямом эфире в 16:00 на сайте профессиональной футбольной лиги Казахстана.

Помимо этого, представители футбольного клуба обратились к болельщикам с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

- Призываем вас не допускать фактов нарушений общественного порядка в день матча, не осуществлять попыток пройти на территорию стадиона. Во избежание трагических инцидентов, ради собственной безопасности, не пытайтесь забираться на крыши близлежащих домов и строящихся объектов. Берегите своё здоровье! Ваша жизнь дороже футбола! - отметили в пресс-службе ФК «Каспий».



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