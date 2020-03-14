Болельщики смогут посмотреть матч «Каспий» - «Астана» онлайн

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
В целях предотвращения угрозы коронавирусной инфекции матч футбольных команд «Каспий» и «Астана», запланированный на 15 марта, пройдёт без зрителей.
В связи с этим жители города и другие болельщики могут посмотреть матч в прямом эфире в 16:00 на сайте профессиональной футбольной лиги Казахстана.
Помимо этого, представители футбольного клуба обратились к болельщикам с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
- Призываем вас не допускать фактов нарушений общественного порядка в день матча, не осуществлять попыток пройти на территорию стадиона. Во избежание трагических инцидентов, ради собственной безопасности, не пытайтесь забираться на крыши близлежащих домов и строящихся объектов. Берегите своё здоровье! Ваша жизнь дороже футбола! - отметили в пресс-службе ФК «Каспий».
В связи с этим жители города и другие болельщики могут посмотреть матч в прямом эфире в 16:00 на сайте профессиональной футбольной лиги Казахстана.
Помимо этого, представители футбольного клуба обратились к болельщикам с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
- Призываем вас не допускать фактов нарушений общественного порядка в день матча, не осуществлять попыток пройти на территорию стадиона. Во избежание трагических инцидентов, ради собственной безопасности, не пытайтесь забираться на крыши близлежащих домов и строящихся объектов. Берегите своё здоровье! Ваша жизнь дороже футбола! - отметили в пресс-службе ФК «Каспий».
Оставьте свой комментарий первым.