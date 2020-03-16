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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:56

Просмотров: 154

Матчи приостановлены: Дата следующей игры футбольного клуба «Каспия» остается неизвестной

В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 футбольные матчи приостановлены. Об этом сообщили на сайте профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Проведение матчей OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу, Кубка Казахстана, Первой лиги и Второй лиги отложено, как сообщает ПФЛК, на время действия в стране режима чрезвычайного положения, который был введен сроком с 16 марта до 15 апреля в целях обеспечения безопасности населения.
 
- Здоровье и благополучие людей, а также недопущение распространения вируса – это главные приоритеты в свете текущей эпидемиологической обстановки. Призываем всех сохранять спокойствие и принимать все соответствующие меры профилактики. Решение о новых датах матчей будет принято позже, - говорится в сообщение ПФЛК.

Следующая игра футбольного клуба «Каспий» в Премьер-лиге была запланирована на 21 марта. Актауская команда должна была встретиться с костанайским «Тоболом».

Матчи приостановлены: Дата следующей игры футбольного клуба «Каспия» остается неизвестной


Напомним, последняя игра «Каспия» с «Астаной» завершилась со счетом 2:3.



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