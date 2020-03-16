Мангистауские боксеры привезли пять медалей с международного турнира в Нальчике

Финальный бой Нурлана Сабирова



Финальный бой Куаныша Дуйсенбай

Международный турнир собрал около 100 спортсменов из Казахстана, России, Узбекистана и Швеции, Грузии, Финляндии и Польши.На протяжении шести дней, с 9 по 14 марта, боксеры боролись за победу.Спортивную честь Мангистауской области защищали шесть боксеров, воспитанники Мангистауской школы бокса под руководством тренера Аскара Кемалова и судьи международной категории AIBA Руслана Бибуева. Двое из них привезли домой золотые медали.Золотые медали в копилку Мангистауской области принесли мастер спорта РК Нурлан Сабиров, который выступал в весовой категории 91 кг, и мастер спорта РК Куаныш Дуйсенбай в весе 52 кг.Обладателями медалей серебряного отлива стали мастер спорта РК Нурбек Орысбай в весе 64 кг, мастер спорта РК Султан Шаршов в весовой категории 69 кг и кандидат в мастера спорта Динмухаммед Ибрагимов в весе 49 кг.Призом за волю к победе был отмечен Султан Шаршов.