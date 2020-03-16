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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:11

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Мангистауские боксеры привезли пять медалей с международного турнира в Нальчике

Результативной оказалась поездка мангистауских боксеров в Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика), где проходил 22-й международный турнир по боксу. Боксеры из Мангистау привезли две золотые и три серебряные медали. Об этом Lada.kz сообщили в федерации бокса Мангистауской области.

Победители турнира. Фото предоставлено пресс-службой Федерации бокса Мангистауской области
Международный турнир собрал около 100 спортсменов из Казахстана, России, Узбекистана и Швеции, Грузии, Финляндии и Польши.

На протяжении шести дней, с 9 по 14 марта, боксеры боролись за победу.

Спортивную честь Мангистауской области защищали шесть боксеров, воспитанники Мангистауской школы бокса под руководством тренера Аскара Кемалова и судьи международной категории AIBA Руслана Бибуева. Двое из них привезли домой золотые медали.

Золотые медали в копилку Мангистауской области принесли мастер спорта РК Нурлан Сабиров, который выступал в весовой категории 91 кг, и мастер спорта РК Куаныш Дуйсенбай в весе 52 кг.


Финальный бой Нурлана Сабирова



Финальный бой Куаныша Дуйсенбай


Обладателями медалей серебряного отлива стали мастер спорта РК Нурбек Орысбай в весе 64 кг, мастер спорта РК Султан Шаршов в весовой категории 69 кг и кандидат в мастера спорта Динмухаммед Ибрагимов в весе 49 кг.

Призом за волю к победе был отмечен Султан Шаршов.



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