Футбольный клуб «Каспий» вернётся на поле после карантина

Иллюстративное фото с официального сайта ФК «Каспий»

Футбольный клуб «Каспий» получил официальное письмо от профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК), в котором сообщили о возобновлении игр Премьер-лиги, а также первенств Первой и Второй лиг с 1 июля.



До возобновления игр ПФЛК и федерация футбола нашей страны планируют провести инспекцию всех стадионов. Подготовлена инструкция по организации официальных матчей.



- Согласно официальному письму, матчи OLIMPBET-чемпионата Казахстана, Первенств Первой и Второй лиг будут проводиться без зрителей и со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В ближайшее время станет известен точный календарь проведения матчей, - отметили в пресс-службе футбольного клуба.