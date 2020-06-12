Левша для профи: Для чемпиона мира Бекзада Нурдаулетова обрисована карьерная стратегия

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В комментарии корреспонденту Vesti.kz Зия Алиев рассказал о карьерной стратегии для 22-летнего боксера Бекзада Нурдаулетова и его преимуществах.
Чемпион мира Бекзад Нурдаулетов практически готов к переходу в профессиональный бокс, считает менеджер Зия Алиев.
- Он интересный проспект для профи. Но я бы спустил его в весе - перевел бы в средний и оттуда бы вел его. Потом поднял бы во второй средний дивизион, а уже потом - в полутяжелый, - сказал Зия Алиев.
Зия Алиев отметил, что у Бекзада оптимальный возраст для перехода в профессиональный бокс.
- Мне очень понравился его бой с Ла Крусом. Во-первых, он левша, а мне очень нравятся боксеры-левши. Он умеет и защищаться, и атаковать. И бьющий боксер. От Ла Круса он не отставал: когда было нужно - атаковал, когда было нужно - уходил. Хороший боксер, - отметил Зия Алиев.
Напомним, что полутяжеловес Нурдаулетов в прошлом году выиграл чемпионат мира в России, а в 2020 году завоевал лицензию на Игры-2020.
Чемпион мира Бекзад Нурдаулетов практически готов к переходу в профессиональный бокс, считает менеджер Зия Алиев.
- Он интересный проспект для профи. Но я бы спустил его в весе - перевел бы в средний и оттуда бы вел его. Потом поднял бы во второй средний дивизион, а уже потом - в полутяжелый, - сказал Зия Алиев.
Зия Алиев отметил, что у Бекзада оптимальный возраст для перехода в профессиональный бокс.
- Мне очень понравился его бой с Ла Крусом. Во-первых, он левша, а мне очень нравятся боксеры-левши. Он умеет и защищаться, и атаковать. И бьющий боксер. От Ла Круса он не отставал: когда было нужно - атаковал, когда было нужно - уходил. Хороший боксер, - отметил Зия Алиев.
Напомним, что полутяжеловес Нурдаулетов в прошлом году выиграл чемпионат мира в России, а в 2020 году завоевал лицензию на Игры-2020.
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