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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:30

Просмотров: 474

Левша для профи: Для чемпиона мира Бекзада Нурдаулетова обрисована карьерная стратегия

Глава американской менеджерской компании Зия Алиев, представляющий интересы Данияра Елеусинова и Ивана Дычко, дал характеристику чемпиону мира из Мангистау Бекзаду Нурдаулетову. Об этом сообщается на сайте Vesti.kz.

Фото из архива
В комментарии корреспонденту Vesti.kz Зия Алиев рассказал о карьерной стратегии для 22-летнего боксера Бекзада Нурдаулетова и его преимуществах.

Чемпион мира Бекзад Нурдаулетов практически готов к переходу в профессиональный бокс, считает менеджер Зия Алиев.

- Он интересный проспект для профи. Но я бы спустил его в весе - перевел бы в средний и оттуда бы вел его. Потом поднял бы во второй средний дивизион, а уже потом - в полутяжелый, - сказал Зия Алиев.

Зия Алиев отметил, что у Бекзада оптимальный возраст для перехода в профессиональный бокс.

- Мне очень понравился его бой с Ла Крусом. Во-первых, он левша, а мне очень нравятся боксеры-левши. Он умеет и защищаться, и атаковать. И бьющий боксер. От Ла Круса он не отставал: когда было нужно - атаковал, когда было нужно - уходил. Хороший боксер, - отметил Зия Алиев.

Напомним, что полутяжеловес Нурдаулетов в прошлом году выиграл чемпионат мира в России, а в 2020 году завоевал лицензию на Игры-2020.



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