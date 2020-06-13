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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:12

Просмотров: 1416

Офисных работников Мангистау приглашают «сразиться» за полмиллиона тенге

В промоушене «Naiza Fighting Championship» стартовал приём документов для участия в проекте «Ақ жағалы бөрілер». Проект только для офисных работников Мангистауской области в возрасте 25-40 лет и в весовой категории 70-75 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе промоушена «Naiza Fighting Championship».

Фото предоставлено пресс-службой промоушена
Работников офисов, проживающих в Мангистау, приглашают принять участие в проекте «Ақ жағалы бөрілер». Руководитель проекта – Шынгыс «Шах Қазақ» Кайранов.

Офисных работников Мангистау приглашают «сразиться» за полмиллиона тенге


В проекте смогут принять участие мужчины в возрасте от 25 до 40 лет в весе от 70 до 75 килограммов.

Проект будет проходить в несколько этапов. В нём смогут принять участие 40 человек.

После регистрации участников каждый из них должен будет снять видеоролик, в котором он рассказывает о себе. После просмотра видео будут отобраны 32 человека.

Прошедшие этот этап участники должны будут продемонстрировать элементы ударной и борцовской техник. По результатам этого этапа будут отобраны 16 человек.

Эти 16 человек должны будут пройти проверку на выносливость, показать свои силовые и скоростные качества: кросс длиной три километра, «стометровка» и силовые упражнения на перекладине. По итогам этого этапа будут отобраны восемь лучших участников.

Попавшие в следующий этап пройдут подготовку по ММА (Смешанные боевые искусства – от англ. - Mixed martial arts). По итогам этого этапа будут отобраны четыре человека.

Предпоследний этап – турнир по ММА, по результатам которого будут определены два финалиста.

Заключительный этап проекта - финальный бой за пояс NFC «Ақ жағалы бөрілер» и денежный приз в размере 500 тысяч тенге.

К участию в проекте не допускаются кандидаты в мастера спорта, мастера спорта и мастера спорта международного класса по боевым дисциплинам.



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Комментарии ( 3 )

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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 15:57
Цитата: Евгений Сахаров
Хоть чем - то полезным займутся

Сахар, постанова ваша старая, уже давно многое делается именно в офисах.
 
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Евгений Сахаров (Посетители) Сегодня, 14:42
Хоть чем - то полезным займутся
 
-1
  • Марс
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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 14:32
Классная идея sila
 
 

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