Офисных работников Мангистау приглашают «сразиться» за полмиллиона тенге

Работников офисов, проживающих в Мангистау, приглашают принять участие в проекте «Ақ жағалы бөрілер». Руководитель проекта – Шынгыс «Шах Қазақ» Кайранов.В проекте смогут принять участие мужчины в возрасте от 25 до 40 лет в весе от 70 до 75 килограммов.Проект будет проходить в несколько этапов. В нём смогут принять участие 40 человек.После регистрации участников каждый из них должен будет снять видеоролик, в котором он рассказывает о себе. После просмотра видео будут отобраны 32 человека.Прошедшие этот этап участники должны будут продемонстрировать элементы ударной и борцовской техник. По результатам этого этапа будут отобраны 16 человек.Эти 16 человек должны будут пройти проверку на выносливость, показать свои силовые и скоростные качества: кросс длиной три километра, «стометровка» и силовые упражнения на перекладине. По итогам этого этапа будут отобраны восемь лучших участников.Попавшие в следующий этап пройдут подготовку по ММА (Смешанные боевые искусства – от англ. - Mixed martial arts). По итогам этого этапа будут отобраны четыре человека.Предпоследний этап – турнир по ММА, по результатам которого будут определены два финалиста.Заключительный этап проекта - финальный бой за пояс NFC «Ақ жағалы бөрілер» и денежный приз в размере 500 тысяч тенге.К участию в проекте не допускаются кандидаты в мастера спорта, мастера спорта и мастера спорта международного класса по боевым дисциплинам.