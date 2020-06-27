«Каспий» сыграет первый после карантинной паузы матч 1 июля

Фото предоставлено пресс-службой ФК «Каспий»
С 1 июля возобновляется чемпионата Казахстана.
Футбольный клуб «Каспий» сыграет свою первую игру в этот же день с «Тоболом» из Костаная.
Вторая игра для наших спортсменов пройдет дома с алматинским «Кайратом».
Полное расписание матчей можно посмотреть здесь.
Матчи будут проводиться при строгом соблюдении разработанной инструкции по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
- Все матчи пройдут без зрителей на трибунах, количество обслуживающего персонала на стадионе будет ограничено до технического минимума. Кроме того, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в каком-либо регионе страны, который принимет матчи чемпионата, будет рассматриваться возможность проведения соответствующего матча в другом регионе, - отметили в пресс-службе ФК «Каспий».
Также принято решение о переносе начала первенств Первой, Второй лиг и Кубка РК на 1 августа.
Футбольный клуб «Каспий» сыграет свою первую игру в этот же день с «Тоболом» из Костаная.
Вторая игра для наших спортсменов пройдет дома с алматинским «Кайратом».
Полное расписание матчей можно посмотреть здесь.
Матчи будут проводиться при строгом соблюдении разработанной инструкции по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
- Все матчи пройдут без зрителей на трибунах, количество обслуживающего персонала на стадионе будет ограничено до технического минимума. Кроме того, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в каком-либо регионе страны, который принимет матчи чемпионата, будет рассматриваться возможность проведения соответствующего матча в другом регионе, - отметили в пресс-службе ФК «Каспий».
Также принято решение о переносе начала первенств Первой, Второй лиг и Кубка РК на 1 августа.