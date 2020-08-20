Воспитанник «Каспия» не праздновал забитые в ворота родного клуба голы

Матч между алматинским «Кайратом» и актауским «Каспием» прошёл 18 августа. Это был первый матч Премьер-лиги после отмены чемпионата из-за карантина.Игра четвёртого тура, как сообщает Vesti.kz, проходила на базе сборной в Талгаре и завершилась со счётом 3:0 в пользу «Кайрата».Дубль у «Кайрата» оформил защитник Нуралы Алип, который на девятой минуте реализовал пенальти, а на 52-ой забил с игры. Он не праздновал голы - 20-летний Алип родился в Актау и начинал заниматься футболом в школе «Каспия».Разгромным счёт стал на 81-ой минуте - автором гола стал форвард Артур Шушеначев, а ассистировал ему Вагнер Лав, который дебютировал за «Кайрат». Экс-форвард сборной Бразилии вышел во втором тайме вместо Абата Аймбетова.C 12 очками «Кайрат» идёт первым и опережает на пять баллов «Тобол» и «Астану», которые провели на два матча меньше.Замыкает таблицу «Каспий», проигравший все четыре матча в сезоне.