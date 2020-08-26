Два футболиста актауского «Каспия» заявлены в сборные Казахстана

Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»
В основной состав молодежной сборной страны на матчи со сборными Черногории и Израиля в рамках квалификации «ЕВРО-2021» вошёл воспитанник футбольного центра «Каспий», игрок одноимённого клуба прошлого сезона Талгат Кусяпов. В следующий четверг, 3 сентября, наша сборная проведёт домашний матч со сверстниками из Черногории, а 8 сентября они сыграют со сборной Израиля у них в гостях.
Среди вошедших в состав игроков, вызываемых на учебно-тренировочный сбор перед стартом команды в Лиге Наций, воспитанник футбольного центра «Каспий», защитник футбольного клуба «Кайрат» Нүралы Алип. В ночь с 4 на 5 сентября сборная Казахстана встретится с литовцами на гостевом матче у них дома. Наши футболисты примут у себя сборную Белоруссии 7 сентября.
Сегодня, 26 августа, состоится матч между игроками футбольного клуба «Каспий» и «Кайсар» из Кызылорды. Прямую трансляцию матча в 20:00 по местному времени можно посмотреть на телеканале «Qazsport».
Среди вошедших в состав игроков, вызываемых на учебно-тренировочный сбор перед стартом команды в Лиге Наций, воспитанник футбольного центра «Каспий», защитник футбольного клуба «Кайрат» Нүралы Алип. В ночь с 4 на 5 сентября сборная Казахстана встретится с литовцами на гостевом матче у них дома. Наши футболисты примут у себя сборную Белоруссии 7 сентября.
Сегодня, 26 августа, состоится матч между игроками футбольного клуба «Каспий» и «Кайсар» из Кызылорды. Прямую трансляцию матча в 20:00 по местному времени можно посмотреть на телеканале «Qazsport».
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