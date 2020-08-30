Форвард из Украины перешёл в актауский «Каспий»

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Футболист подписал контракт с командой «Каспий» до конца этого года.
В Прибалтике нападающий имеет репутацию «забивного». Представлял также латвийские футбольные клубы «РФШ» и «Елгава». Он сыграл в 42 матчах, забил 19 голов и провёл пять ассистов.
В составе «Лиетавы» в его арсенале восемь голов и шесть результативных передач в 32 играх.
В Прибалтике нападающий имеет репутацию «забивного». Представлял также латвийские футбольные клубы «РФШ» и «Елгава». Он сыграл в 42 матчах, забил 19 голов и провёл пять ассистов.
В составе «Лиетавы» в его арсенале восемь голов и шесть результативных передач в 32 играх.
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