Форвард из Украины перешёл в актауский «Каспий»

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Футболист подписал контракт с командой «Каспий» до конца этого года.



В Прибалтике нападающий имеет репутацию «забивного». Представлял также латвийские футбольные клубы «РФШ» и «Елгава». Он сыграл в 42 матчах, забил 19 голов и провёл пять ассистов.



В составе «Лиетавы» в его арсенале восемь голов и шесть результативных передач в 32 играх.