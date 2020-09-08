В Актау планируют создать федерацию мотокросса

Фото предоставлено Артемом Криволаповым
Как заявил организатор соревнований Артем Криволапов, состязания среди жителей Актау были устроены для того, чтобы обратить на себя внимание местной исполнительной власти. Мероприятие состоялось 6 сентября на территории, находящейся рядом с азотно-туковым заводом (АТЗ).
В состязаниях приняли участие около 30 человек.
- Мы хотим зародить культуру мотокросса. Для этого нужно создать федерацию. Нас в городе очень много, только одних моих знакомых больше 30 человек. Все они занимаются этим по своему желанию. Вот решили устроить соревнования. Участвовали мотоциклисты, велосипедисты, даже дети, - рассказал Артем Криволапов.
Как отметил организатор, он и его единомышленники хотели бы иметь определенное место для занятий. Сам Артем - инструктор по мотокроссу.
- Учащихся приличное количество. У меня сын ездит с трех лет на мотоцикле. Ему скоро будет пять, а он катается на байке для 14-летних. Для этого не нужно иметь права, так как это трек, а не дорога общего пользования. Все покупается на свои деньги. Один байк стоит около 500 тысяч тенге. Экипировка - вполовину дешевле. Все это затратное удовольствие, но оно того стоит. Было бы неплохо, если бы нас заметили, поняли, что этот спорт стоит внимания, - пояснил организатор соревнований.
Артем Криволапов добавил, что призовые места в состязаниях заняли достойные участники, так как профессионалов такого уровня в городе мало, и потягаться с ними на соревнованиях так никто и не смог.
- Мероприятие шло около двух часов. Победили те, кто должен был победить. Мы вручили им символические подарки и призы. Главное - создать федерацию. Мы встретились с представителями облспорта, переговорили, узнали, какие документы нужно оформлять. Сейчас решаем, кто будет президентом федерации, - подытожил Артем Криволапов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау пройдут соревнования по мотокроссу.
В состязаниях приняли участие около 30 человек.
- Мы хотим зародить культуру мотокросса. Для этого нужно создать федерацию. Нас в городе очень много, только одних моих знакомых больше 30 человек. Все они занимаются этим по своему желанию. Вот решили устроить соревнования. Участвовали мотоциклисты, велосипедисты, даже дети, - рассказал Артем Криволапов.
Как отметил организатор, он и его единомышленники хотели бы иметь определенное место для занятий. Сам Артем - инструктор по мотокроссу.
- Учащихся приличное количество. У меня сын ездит с трех лет на мотоцикле. Ему скоро будет пять, а он катается на байке для 14-летних. Для этого не нужно иметь права, так как это трек, а не дорога общего пользования. Все покупается на свои деньги. Один байк стоит около 500 тысяч тенге. Экипировка - вполовину дешевле. Все это затратное удовольствие, но оно того стоит. Было бы неплохо, если бы нас заметили, поняли, что этот спорт стоит внимания, - пояснил организатор соревнований.
Артем Криволапов добавил, что призовые места в состязаниях заняли достойные участники, так как профессионалов такого уровня в городе мало, и потягаться с ними на соревнованиях так никто и не смог.
- Мероприятие шло около двух часов. Победили те, кто должен был победить. Мы вручили им символические подарки и призы. Главное - создать федерацию. Мы встретились с представителями облспорта, переговорили, узнали, какие документы нужно оформлять. Сейчас решаем, кто будет президентом федерации, - подытожил Артем Криволапов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау пройдут соревнования по мотокроссу.