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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 16:25

Просмотров: 1491

Актауская команда «ККМ» одержала победу в чемпионате Казахстана

Турнир завершился в минувшие выходные в столице Казахстана. В финале чемпионата Лиги любителей футбола актауская команда «ККМ» со счётом 5:0 одержала победу над алматинской командой «Олжа». Подробности турнира рассказал один из игроков команды «ККМ» Арман Бисен.

Фото участников
Чемпионат Казахстана «Лига Любителей Футбола» (ЛЛФ) в категории +35 проходил с 18 по 20 сентября в Нур-Султане. В нём приняли участие команды из Актау, Кызылорды, Шымкента, Кокшетау, Семея, Алматы и Нур-Султана.

Актауская команда «ККМ» одержала победу в чемпионате Казахстана


В первой игре актауская команда «ККМ» одержала победу со счётом 2:1 над командой из Шымкента.

Во второй игре актауские футболисты играли с действующими чемпионами из Нур-Султана - командой «Первый Тренер». Игра закончилась ничьёй - 2:2.

В заключительной игре группового этапа наши футболисты противостояли команде из Кокшетау. Эту игру также выиграли со счётом 4:2. Набранные семь очков позволили «ККМ» выйти в четвертьфинал чемпионата РК.

- В четвертьфинале мы состязались с командой «Самурык» из Шымкента. Матч завершился со счётом 4:4. Послематчевый пенальти закончился со счётом 3:1, благодаря чему мы прошли в полуфинал. Там нас ждал матч с командой «Dosstar» из Кызылорды. Игра закончилась в нашу пользу со счётом 3:2. В финале чемпионата мы одержали победу над алматинской командой «Олжа» со счётом 5:0, - рассказал Арман Бисен.

Актауская команда «ККМ» одержала победу в чемпионате Казахстана


Лучшим вратарём турнира признан вратарь команды «ККМ» Жандос Кашкинбаев.

В составе команды «ККМ» играли: Мурат Джанишев, Нурболат Базарбаев, Арман Бисен, Элданиз Гейдаров, Ребич Владимир, Асхат Торетаев, Рустам Нсанов, Орудж Назаров, Геннадий Кудрявцев, Григорий Коцарь, Жандос Кашкинбаев, Ануар Камалов, Данияр Кабдулов, Елдос Ескалиев, Темирлан Даулетбаев. Руководитель команды: Алибек Телеуов.



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Комментарии ( 2 )

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  • shurik_kz11
 Erlan84 (Дизайнер) Вчера, 22:45
Пацаны вообще ребята!!
 
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Каспийский (Посетители) Вчера, 16:48
Почему +35 и мофф также пишет, что это значит, 35+ вот как надо писать, то есть те кому за 35.

Это как Если бы про весовую категорию 90+ написали +90
 
 

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