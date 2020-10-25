Актауский «Каспий» встретится с футболистами из Шымкента

Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»

Встреча XV-го тура Казахстанской Премьер-Лиги между актауским «Каспием» и «Ордабасы» из Шымкента состоится 26 октября в 16:00 по местному времени. Игра пройдет без зрителей.



В текущем первенстве наша команда выиграла два матча. В настоящее время с семью очками она занимает последнюю позицию в турнирной таблице.



Тем временем команда соперников на третьей строчке в таблице КПЛ. Она одержала 24 победы в этом чемпионате.