Бекзад Нурдаулетов прошел взвешивание перед боем с Ибрагимом Маоколой

Мангистауский боксер, чемпион мира в полутяжёлом весе 2019 года Бекзад Нурдаулетов успешно прошел обязательную процедуру взвешивания перед боем.Напомним, что завтра, 31 октября, в Атырау состоится вечер бокса от компании «Suleimen Promotions», в рамках которого свои дебютные бои в профи проведут три казахстанских боксёра. Это чемпион мира в полутяжёлом весе 2019 года Бекзад Нурдаулетов, Данила Семенов и вице-чемпион Азии 2017 года Абылайхан Жусупов.В турнире также примут участие бойцы из других стран мира. Формат боя — шесть раундов.Соперником Бекзада Нурдаулетова станет 28-летний Ибрагим Маокола из Танзании.Также в этот вечер состоятся следующие поединки:- Бек Нурмаганбет — Абдаллах Паззи (Танзания) — полутяжёлый вес, шесть раундов;- Евгений Павлов — Гудлак Мрема (Танзания) — второй легчайший вес, шесть раундов;- Аблайхан Жусупов (дебют) — Мешак Мванкемва (Танзания) — первый средний вес, шесть раундов;- Данила Семенов — Мусса Аджибу (из Малави).Поединки будут проходить без зрителей, с соблюдением всех санитарных норм. Бои покажут в прямом эфире телеканала «Хабар». Начало трансляции в 22:00 по времени Нур-Султана (23:00 по Актау).