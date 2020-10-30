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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:04

Просмотров: 796

Бекзад Нурдаулетов прошел взвешивание перед боем с Ибрагимом Маоколой

Сегодня, 30 октября, в Атырау прошла церемония взвешивания перед предстоящими поединками боксеров в профи-боях.

Кадр видео
Мангистауский боксер, чемпион мира в полутяжёлом весе 2019 года Бекзад Нурдаулетов успешно прошел обязательную процедуру взвешивания перед боем.



Напомним, что завтра, 31 октября, в Атырау состоится вечер бокса от компании «Suleimen Promotions», в рамках которого свои дебютные бои в профи проведут три казахстанских боксёра. Это чемпион мира в полутяжёлом весе 2019 года Бекзад Нурдаулетов, Данила Семенов и вице-чемпион Азии 2017 года Абылайхан Жусупов.

Бекзад Нурдаулетов прошел взвешивание перед боем с Ибрагимом Маоколой


В турнире также примут участие бойцы из других стран мира. Формат боя — шесть раундов.

Соперником Бекзада Нурдаулетова станет 28-летний Ибрагим Маокола из Танзании.

Также в этот вечер состоятся следующие поединки:

- Бек Нурмаганбет — Абдаллах Паззи (Танзания) — полутяжёлый вес, шесть раундов;
- Евгений Павлов — Гудлак Мрема (Танзания) — второй легчайший вес, шесть раундов;
- Аблайхан Жусупов (дебют) — Мешак Мванкемва (Танзания) — первый средний вес, шесть раундов;
- Данила Семенов — Мусса Аджибу (из Малави).

Поединки будут проходить без зрителей, с соблюдением всех санитарных норм. Бои покажут в прямом эфире телеканала «Хабар». Начало трансляции в 22:00 по времени Нур-Султана (23:00 по Актау).



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