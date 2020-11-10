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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:24

Просмотров: 313

Мангистауские боксеры готовятся к чемпионату Казахстана-2020

Сборная команда Мангистауской области по боксу упорно готовится к предстоящему чемпионату Казахстана, который пройдет в Шымкенте.

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Как сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области, с 23 по 29 ноября состоится чемпионат Казахстана-2020 по боксу среди женщин и мужчин. Турнир будет проходить в Шымкенте.

Спортивную честь Мангистауской области будут защищать воспитанники школы бокса региона. Боксеры из Мангистау продолжают усиленные тренировки под руководством заслуженных тренеров Казахстана перед предстоящим чемпионатом РК.

- Наши боксеры улучшили свою общую физическую подготовку, функциональные и технические навыки. Ребята очень соскучились по духу соперничества, им не хватает боевой практики, без которой не будет расти спортивное мастерство. Вскоре сильнейшие отечественные мастера кожаной перчатки оспорят звания победителей, - отметили в федерации бокса Мангистауской области.



В федерации бокса также подчеркнули, что основной целью первенства Республики является отбор боксёров в национальную команду. У тех спортсменов, которые сумеют себя проявить, появится возможность закрепиться в главной команде страны и в будущем защищать честь Казахстана на международных стартах.

Поединки будут проходить без зрителей, с соблюдением всех санитарных норм. Бои покажут в прямом эфире казахстанских телеканалов.

В Казахстанской федерации бокса отметили, что, по данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, Шымкент и Туркестанская область входят в так называемую «зелёную зону» со стабильной эпидемиологической ситуацией, где регистрируется самая низкая заболеваемость новой инфекцией.

- Мы получили разрешение главного санитарного врача Шымкента на проведение чемпионата и готовимся принять команды из всех регионов. Это будет первый объединённый чемпионат, где выступят и мужские, и женские команды областей. К сожалению, мы не можем пригласить зрителей на трибуны, но так или иначе они получат возможность увидеть все поединки. А наша федерация, конечно, сделает всё, чтобы принять соревнования на высоком уровне так, чтобы и команды, и болельщики остались довольны, – сообщил исполнительный директор федерации бокса Шымкента Рахманбек Аргымбаев.

По условиям организаторов, все члены команд перед началом соревнований обязаны будут представить результаты теста на вирус COVID-19. Спортсменам и тренерам также настоятельно рекомендовано ограничить передвижение по городу маршрутом «гостиница – Дворец спорта».



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