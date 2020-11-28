Футбольный клуб «Каспий» потерпел поражение от карагандинского «Шахтёра»

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

Актауский «Каспий» встретился с «Шахтёром» из Караганды вчера, 27 ноября.



Матч состоялся на футбольном поле Академии имени Т.С. Сегизбаева в Алматы. Зрители на игре не присутствовали из-за карантинных ограничений.



Счёт открыл игрок «Шахтёра» Арсен Хубулов. Футболист забил в ворота «Каспия» на 18-ой минуте игры.



Второй гол на 27-ой минуте оформил бывший игрок нашего клуба Айдос Таттыбаев.



На 38-ой минуте матча вновь отличился Арсен Хубулов, оформив дубль в ворота нашей команды.



Последний гол забил Жан Али Пайруз на 89-ой минуте игры. «Каспий» из Актау за весь матч не смог забить ни одного гола.



Следующая игра нашего клуба состоится 30 ноября с талдыкорганским «Жетысу».