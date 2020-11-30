Боксеры из Мангистау стали призерами чемпионата страны

Фото с сайта mangystaumedia.kz
Золотыми медалистами стали Саматали Толтаев (до 60 килограммов) и Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма).
На третью ступень пьедестала поднялись Нурлан Сабиров (до 91 килограмма) и Айболды Дауренулы (свыше 91 килограмма).
[center][/center
По итогам первенства наши боксеры заняли первое общекомандное место.
На третью ступень пьедестала поднялись Нурлан Сабиров (до 91 килограмма) и Айболды Дауренулы (свыше 91 килограмма).
[center][/center
По итогам первенства наши боксеры заняли первое общекомандное место.
Оставьте свой комментарий первым.