Бекзад Нурдаулетов Бекзад Нурдаулетов одержал победу над вторым противником в профи

Фото предоставили в федерации бокса Мангситауской области
Это второй победный бой нашего местного боксера, где он после шести раундов одержал вверх над 40-летним нигерийцем единогласным решением судей.
Бекзад будет представлять нашу страну на Олимпиаде-2020 в Токио в весовой категории до 81 килограмма. В связи с распространением коронавируса в мире Олимпийские игры-2020 планируется провести с 23 июля по 8 августа в следующем году.
Напомним, в своём дебюте на профи-ринге он победил жёстким нокаутом во втором раунде.
Бекзад будет представлять нашу страну на Олимпиаде-2020 в Токио в весовой категории до 81 килограмма. В связи с распространением коронавируса в мире Олимпийские игры-2020 планируется провести с 23 июля по 8 августа в следующем году.
Напомним, в своём дебюте на профи-ринге он победил жёстким нокаутом во втором раунде.
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