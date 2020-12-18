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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 21:44

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В Актау стартовал чемпионат Казахстана по дзюдо

В первый день чемпионата РК по дзюдо, который открылся 18 декабря впервые в Мангистауской области, серебряным призёром стала Анна Казюлина из Актау. Анна стала второй среди женщин в весовой категории 52 кг. Об этом сообщили в региональной федерации дзюдо.

Борьба за победу. Фото предоставлено федерацией дзюдо области
В соревнованиях республиканского уровня участвуют 273 представителя из 14 областей и трёх городов Казахстана – 105 женщин и 168 мужчин.

- В Актау выступят все первые номера сборной страны, кроме Елдоса Сметова, который получил травму. За выступлениями дзюдоистов следит главный тренер национальной сборной Галымжан Жылгельдиев. Чемпионы и призёры получат денежные призы в размере 150, 100 и 50 тысяч тенге, соответственно, - рассказали в Федерации.

В первый день чемпионата определились победители и призёры в весовых категориях 48 кг, 52 кг и 60 кг. Актауская дзюдоистка Анна Казюлина завоевала «серебро» в весе 52 кг.

Соревнования, которые продлятся до 22 декабря, проходят с соблюдением всех санитарных требований, подчеркнули в федерации области по дзюдо.



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