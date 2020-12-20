Воспитанники футбольного клуба «Каспий» стали чемпионами Казахстана

Фото с сайта футбольного клуба.

С 15 по 20 декабря 2020 года в Шымкенте проводился чемпионат Республики Казахстан среди футбольных центров и Академий, а также детско-юношеских спортивных школ.



Воспитанники футбольного центра «Каспий» стали чемпионами страны.



- Наши ребята в группе обыграли команды из Актобе, Туркестана, Атырау, Шымкента. Сыграли вничью с командой из Тараза. Подопечные тренера Константина Чернявского, завоевав первое место в своей подгруппе, сыграли в финале с ФЦ «Тобол» и выиграли со счётом 1:0, - сообщается на сайте футбольного клуба.



Номинацию «Лучший полузащитник» соревнований получил Роман Родин.