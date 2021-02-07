Боксёр из мангистауского села получил «серебро» на молодёжном чемпионате Казахстана

- Сунгат - мастер спорта по боксу, который на республиканских и международных соревнованиях представляет наш регион на высоком уровне. Он также является победителем Мангистауской области 2019-2020 годов и призёром республиканских турниров, - отметил руководитель Каракиянского районного отдела культуры, физической культуры и спорта Дуйсенбай Атагараев.

- Он быстрый и физически сильный в своём весе. Имеет твёрдый характер, необходимый спортсмену, - поделились тренеры.

Боксёр из села Курык Сунгат Расулов удостоился серебряной награды на чемпионате Республики Казахстан по боксу в Актобе, участниками которого стали подростки 2005 и 2006 годов рождения.Сунгат Расулов выступил в весовой категории 50 килограммов, где помимо него боксировали ещё 20 спортсменов. В ринге он одержал верх над четырьмя боксёрами и стал обладателем «серебра».По словам тренеров по боксу Саламата Корегулова и Елдоса Муыта, Сунгат является трудолюбивым спортсменом и имеет опыт в боксе более пяти лет.