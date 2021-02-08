Спортсменки из Актау завоевали две медали на чемпионате страны по боксу

В Алматы 7 февраля завершился чемпионат страны среди сильнейших боксеров-девушек Казахстана 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения.Всего чемпионат собрал 269 участниц со всех областей Казахстана. Мангистаускую область представляли семь воспитанниц, двое из них принесли в копилку нашей области золотую и бронзовую медали.Медаль золотого отлива команде принесла Асем Танатар (2005 г.р.), выступавшая в весовой категории до 60 кг.- Асем провела четыре боя, досрочно выиграв у соперниц из Туркестанской и Костанайской областей. В полуфинале в упорном поединке одолев соперницу из Алматинской области (чемпионка страны прошлого года) вышла в финал. В финале встретилась с соперницей из Карагандинской области и также досрочно выиграла бой. Благодаря победе Асем вошла в состав юниорской сборной страны. Выполнив норматив кандидата в мастера спорта по боксу, Асем стала чемпионкой чемпионата Казахстана,- отметила тренер Жанна Баскаева.Бронзовую медаль завоевала Мариям Джексенбаева (2005 г.р.) в весовой категории до 70 кг. Мариям провела два боя и в полуфинале уступила спортсменке из Жамбылской области.