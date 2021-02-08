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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:46

Просмотров: 129

Спортсменки из Актау завоевали две медали на чемпионате страны по боксу

Воспитанницы тренеров Жанны Баскаевой и Диаса Есенова завоевали две медали на чемпионате Казахстана по боксу среди молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистауской области.

Победители турнира. Фото предоставлено пресс-службой Федерации бокса Мангистауской области
В Алматы 7 февраля завершился чемпионат страны среди сильнейших боксеров-девушек Казахстана 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения.

Всего чемпионат собрал 269 участниц со всех областей Казахстана. Мангистаускую область представляли семь воспитанниц, двое из них принесли в копилку нашей области золотую и бронзовую медали.

Спортсменки из Актау завоевали две медали на чемпионате страны по боксу


Медаль золотого отлива команде принесла Асем Танатар (2005 г.р.), выступавшая в весовой категории до 60 кг.

Спортсменки из Актау завоевали две медали на чемпионате страны по боксу


Спортсменки из Актау завоевали две медали на чемпионате страны по боксу


Спортсменки из Актау завоевали две медали на чемпионате страны по боксу


- Асем провела четыре боя, досрочно выиграв у соперниц из Туркестанской и Костанайской областей. В полуфинале в упорном поединке одолев соперницу из Алматинской области (чемпионка страны прошлого года) вышла в финал. В финале встретилась с соперницей из Карагандинской области и также досрочно выиграла бой. Благодаря победе Асем вошла в состав юниорской сборной страны. Выполнив норматив кандидата в мастера спорта по боксу, Асем стала чемпионкой чемпионата Казахстана,- отметила тренер Жанна Баскаева.

Спортсменки из Актау завоевали две медали на чемпионате страны по боксу


Спортсменки из Актау завоевали две медали на чемпионате страны по боксу


Спортсменки из Актау завоевали две медали на чемпионате страны по боксу


Бронзовую медаль завоевала Мариям Джексенбаева (2005 г.р.) в весовой категории до 70 кг. Мариям провела два боя и в полуфинале уступила спортсменке из Жамбылской области.



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